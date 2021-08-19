СпецЦОНы Шымкента оказали 196 тысяч услуг по регистрации и перерегистрации транспорта за семь месяцев 2021 года.

Об этом рассказали в филиале Госкорпорации «Правительство для граждан» по г. Шымкент. Это на 10 % больше чем за аналогичный период прошлого года. Также у шымкентцев есть возможность зарегистрировать транспорт в онлайн режиме через портал Еgov.kz.

Вот небольшая инструкция, как это сделать.

1. На портале Egov найдите услугу «Государственная регистрация, учет и снятие с учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, а также выдача свидетельств о регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков». Авторизуйтесь и щелкните «Заказать услугу онлайн»

2. Заполните запрос и укажите ИИН покупателя авто

3. Подпишите запрос с помощью ЭЦП

4. Получите подтверждение от покупателя

5. В личном кабинете ознакомьтесь с результатом оказания услуги

В свою очередь покупатель также заходит на Egov, делает подтверждение и оплачивает госпошлину.

Покупателю необходимо также иметь ЭЦП для того, чтобы согласовать запрос. Затем он выбирает госномера и производит оплату госпошлин на портале egov.kz. Стоимость госпошлин – 12 545 тенге (в 2021-м году), время оказания услуги – 1 час.

После успешного прохождения всех шагов и сообщения о готовности покупатель должен приехать в СпецЦОН.

При себе он должен иметь квитанции об оплате госпошлин и сбора, акт регистрации транспортного средства, документ электронной формы сделки, а также старые номера и техпаспорт. Если с документами все в порядке покупатель получит свидетельство о регистрации авто и новые номерные знаки.

Напомним, что в рамках «пилота» шымкентцы получили возможность застраховать свое авто сразу в СпецЦОНах города. Оформление займет – 10 минут.