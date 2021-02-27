Министерством внутренних дел в рамках исполнения поручения Главы государства проводится работа по регистрации транспортных средств, зарегистрированных на граждан Республики Казахстан в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года.

В настоящее время на учет поставлено более 20 тысяч автомобилей, соответствующих условиям регистрации. Вместе с тем имеется ряд объективных причин, не позволивших свыше тысячи автовладельцам зарегистрировать свои автомобили или вывезти их за пределы страны, сообщает Polisia.kz.

В частности, возникли проблемы вывоза автотранспорта обратно в Армению из-за ограничений пересечения Государственной границы, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией и ее затяжным характером карантинных ограничений. Некоторые автовладельцы, также по причинам карантина, не смогли своевременно провести испытания переоборудованных автомобилей в аккредитованных лабораториях, которые функционируют не в каждом регионе.

Ряд автомобилей, основное количество владельцев которых являются добросовестными покупателями ограничены в пользовании, в связи с расследованием уголовных дел по “финансовым пирамидам” (автотранспорт является залоговым имуществом в ломбардах, микрокредитных организациях). Учитывая эти проблемы, Правительством 27 февраля текущего года принято решение о продлении сроков регистрации таких автомобилей до 1 марта 2022 года (постановление Правительства №104).

Таким образом, гражданам Казахстана – владельцам транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения и ввезенных в Казахстан до 1 февраля 2020 года, предоставлено дополнительное время для решения вопросов постановки на учет своих автомобилей. Кроме того, в настоящее время проходит установленные внутри- и межгосударственные процедуры Межправительственное соглашение об освобождении от налоговых обязательств в Армении владельцев таких автомобилей, прошедших регистрацию в Казахстане. Эти меры направлены на исключение “двойного” налогообложения (в Армении и Казахстане) для автовладельцев. Государственными органами будут приняты соответствующие меры по реализации названных решений Правительства Республики Казахстан.