К 20 декабря Шымкент украсят к новогодним праздникам.

В новом городе республиканского значения Шымкенте в этом году на новогоднее оформление предусмотрено 70 млн тенге (в прошлом году – 49 млн тенге), сообщили в управлении энергетики и коммунального хозяйства города.

Планируется праздничное оформление Арбата с установкой там главной новогодней ёлки (всего будет две ёлки), передает Informburo.kz.

На улицах установят световые архитектурные формы разных видов: 12 рождественских ангелов, 300 снежинок, сосулек и дождиков, 10 километров иллюминационных кабелей, 103 малые архитектурные формы.

Завершение работ по тематическому оформлению города запланировано к 20 декабря.