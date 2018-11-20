В 2018 году Всемирная кампания борьбы со СПИД проводится с 15 ноября по 15 декабря под девизом: «Знай свой статус!».

Цель проводимой кампании: привлечь внимание общественности, политических, общественных и других лидеров, которые могут повлиять на проблему ВИЧ/СПИД.

В городе Шымкент и Туркестанской области ВИЧ-инфекция впервые выявлена в 1993 году. На 1 ноября 2018 года зарегистрировано c нарастанием — 3349 случаев. Наиболее высокий уровень инфекции приходится на возрастную группу 15-49 лет — 73,8%. Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в городах Шымкент, Кентау, Туркестан, а также в Мактааральском, Сайрамском, Сарыагашском, Толебийском районах.

По Республике Казахстан нарастающим итогом на 01.11.2018 года зарегистрирован 35231 случай. По распространенности ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения южный регион занимает 10 место по Республике.

При анализе новых случаев по региону по путям передачи выявлено преобладание полового пути передачи при гетеросексуальных контактах – 82,9%, на долю парентерального пути приходится – 9,8%. Доля ВИЧ-инфицированных мужчин составила 51,8%, женщин – 48,2%.

Ежегодно обследуются более 400,0 тыс. человек, за 10 месяцев 2018г. обследовано – 393212 человек. На сегодня 1388 человек, живущих с ВИЧ, получают антиретровирусную терапию. Расширение доступа к антиретровирусной терапии, уже привело к снижению заболеваемости и смертности в связи со СПИД. Люди, живущие с ВИЧ, и принимающие АРТ, становятся менее опасными в плане распространения ВИЧ-инфекции. Тестирование на ВИЧ позволяет узнать свой статус и получить доступ к терапии. Принимаемые меры помогают своевременно выявлять ВИЧ у беременных женщин и в большинстве случаев предотвратить передачу инфекции от матери к ребенку. В общей сложности от ВИЧ-позитивных беременных женщин в регионе родилось 535 детей, при этом у 520 малышей инфекция впоследствии не выявлена, сообщил главный врач Спид-центра г. Шымкента Т. Мейрханов.

На сегодняшний день профилактическими мероприятиями охвачены не только медицинские работники, студенты, преподаватели, работники бизнес-структур, но и уязвимые группы населения (порядка 5333 лиц, употребляющих инъекционные наркотики, 2867 работниц секса, 2655 заключенных в МЛС).