Молодой человек жестоко изрезал мать и деда, а затем отправился в игротеку.

Парень признан виновным в умышленном убийстве двух лиц с особой жестокостью, и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием в учреждении максимальной безопасности, передает Caravan.kz.

Председательствующий по делу судья специализированного межрайонного уголовного суда Шымкента Абинур Карабаев сообщил подробности дела, установленные в ходе судебного следствия.

События развернулись в ночь на 3 апреля этого года. С вечера молодой человек повздорил со своим 70-летним дедом из-за того, что проиграл деньги (порядка 320 тысяч тенге), предназначенные на ремонт автомашины. При этом дед очень серьезно отчитал внука, и даже дал ему подзатыльник.

Примерно в 4 часа ночи молодой человек взял нож, и, подойдя к спящему на диване деду, буквально обрушил на него удар за ударом. В общей сложности он успел нанести мужчине 26 ударов, в том числе в область груди, повредив сердце и другие жизненно важные органы. В это время на шум из своей спальни выбежала 45-летняя мать, которая попыталась остановить жуткую расправу. Но и она получила удары ножом. Спасаясь, женщина бросилась обратно в свою комнату. Однако разъяренный сынок догнал ее там, и нанес в общей сложности 16 проникающих колото-резаных ранений. Практически он кромсал своих деда и мать до тех пор, пока они не перестали подавать признаков жизни. Во время расправы молодой человек находился в одних трусах. После убийства он пошел в баню, помылся и переоделся. Затем вытащил 340 тысяч тенге из тайника матери, и около 6 часов утра отправился в игротеку. Здесь за час он вновь проиграл все деньги, после чего вернулся домой.

Придя на место преступления, он начал имитировать налет на квартиру – разбросал вещи, сам себе нанес другим ножом несколько порезов. Оба ножа — и тот, которым он совершил убийство, и тем, которым наносил себе ранения, он выбросил в септик. Около 2 часов дня он позвонил своей тете. Ей он сообщил, что якобы вернулся из игротеки, где провел всю ночь, и обнаружил, что его мать и дед жестоко убиты. Также Райымбек сказал тете, что не хочет жить от горя, и покончит с собой, вскрыв вены. Примерно через 10 минут сюда примчались шокированные родственники, которые вызвали полицию и скорую помощь.

Полиция задержала Райымбека. Уже на первом же допросе он полностью признался в совершенном, собственноручно написал подробности жуткой резни.

Однако на суде Райымбек полностью отказался от своих первоначальных показаний. Заявил, что абсолютно не виновен, а признания его вынудили сделать в результате пыток в полиции.

«Это заявление расследовалось антикоррупционным агентством, но никаких подтверждений фактам оказанного на Райымбека давления или пыток обнаружено не было», — подчеркнул судья Абинур Карабаев.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Родственники осужденного и жертв категорически не согласились с выводами судебного следствия. Они уверены в невиновности Райымбека и намерены подавать апелляцию.