В Шымкенте наградили победителей конкурса «Чистый город».

В Шымкенте в областном драматическом театре прошло награждение победителей конкурса «Чистый город». В этом году звания лучших оспаривали более 500 улицмегаполиса.

Победители получили дипломы и денежные сертификаты. Лучшие улицы Шымкента выбирала специальная комиссия в течении 4-х месяцев этого года. Принять участие в конкурсе могли жители любой улицы или двора, поэтому работы для комиссии было достаточно. Победителей выбирали в двух номинациях «Лучший двор», в котором участвовали жители микрорайонов, и «Лучшая улица», где претендентами на главные призы выступали горожане, проживающие в частном секторе.

Рассказывает Шарипбек Жамалбек, президент объединения «Гражданский альянс»:

«В этом году горожане были более активными, чем в прошлые годы. Заявки на участие подали 519 улиц и дворов Шымкента. Победители выбирались в каждом районе города. Тем, кто занял первые три места, предусматриваются денежные призы. За первое место 200 тысяч тенге, за второе 150 тысяч и за третье 100 тысяч тенге».

Как признаются члены комиссии, выбирать лучшие дворы и улицы было тяжело. Большая часть из представленных на смотр улиц или дворов отличались оригинальными цветовыми и даже архитектурными решениями.

Каждому претенденту на победу хотелось оставить неизгладимое впечатление. Но выбрать лучших всё же пришлось.

Жители улицы Сауран микрорайона Наурыз Керимбай Иманбайулы в конкурсе участвует не первый год, но лишь в этот раз ему улыбнулась удача. Его двор занял в конкурсе третье место. Сертификат на сто тысяч тенге стал хорошей наградой за упорство.

Керимбай Иманбайулы: » Очень приятно, что мой двор выбран одним из лучших в городе, это мой вклад в благоустройство Шымкента. Я уже решил, что на эти деньги куплю семена различных цветов и куплю всё необходимое, что нужно для того, чтобы сделать двор еще красивее. И если так же сделают и другие победители, тогда наш Шымкент будет лучше с каждым годом «.

Всего победителями конкурса были признаны 24 улицы и двора Шымкента. Жители ещё восьми получили утешительные призы по 40 тысяч тенге. Впрочем, недовольных конкурсом не осталось, утверждают организаторы традиционного смотра. Главный приз — это красивые улицы и дворы мегаполиса.

Итак, лучшим Двором признаны:

По Абайскому району:

— двор дома №5 по ул. 1 мая (домком Зинаида Васильевна Чугунова) – 1 место;

— двор домов №№13 и 15 по ул. Иляева (домком Галина Андреевна Браткова) – 2 место;

— двор дома №1 по ул. 1 Мая (домком София Елефтеровна Муратиди, Ольга Владимировна Демидова).

Поощрительный приз — двор дома №6 в мкр 3 (домкомы Валентина Григорьевна Лошакова и Галина Андреевна Суспицина).

По Аль-Фарабийскому району:

1 место у двора №108 по ул. Рашидова (домком Мейрамкүл Пернебаева).

2 место — дом №22 по ул. Жангельдина (домком Зухра Сарсенбаева).

3 место — двор дома №40 по ул. Иляева (домком Алтыншаш Елекеева).

Поощрительный приз — двор дома №1/5 по ул. Ш. Калдаякова (домком — Ходжаев Сайдахмат).

По Енбекшинскому району:

1 место — двор домов №№62 и 64 в 18 мкр (домком Кенже Калдыбековна Байтыкова).

2 место — двор дома №57 в 18 мкр (домком Оралкуль Айтжанова).

3 место — двор дома №36 по ул. Жибек жолы (домком Айшакүл Барлыбаева).

Поощрительный приз — двор дома № 39 в 16 мкр.

По Каратаусскому району:

1 место — двор дома №236 в мкр. Нурсат (домком — Козыбекова Бакытжамал).

2 место — двор дома №212 в мкр. Нурсат (домком — Кулазия Муталиевна Ермекбаева).

3 место — двор дома №142 в мкр. Нурсат (домком — Зайнулла Серкебаевич Баймуханбетов).

Поощрительный приз — двор дома №143 в мкр. Нурсат (домком — Дина Сияновна Альжанова).

В номинации «Лучшая улица» лучшими из лучших признаны:

По Абайскому району

1 место улица С. Ахметова в мкр. Жайлау (уличком — Панзарбек Калибекович Ордабеков).

2 место — улица Г. Муратбаева в мкр. Катын копр (уличком — Ергеш Ерметович Яманов).

3 место — улица Кунбатыс (уличком – Абдразак Шакиров).

Поощрительный приз — улица Аккараган (Акация) в 112 квартале (уличком — Мирка Өскенбайұлы Чингизбаев).

По Аль-Фарабийскому району

1 место — улица Тогызбаева (уличком — Алиар Тастанбекович Алимбетов).

2 место — улица Седова (уличком — Сейдуллаев Рисметжан).

3 место — улица Сауран (уличком — Иманбайұлы Керімбай Иманбайұлы).

Поощрительный приз — улица Трактористов 351 квартал (уличком – Пернебек Қалыбеков).

По Енбекшинскому району

1 место – улица Туркестанская (уличком — Рахимжан Ахмеджанович Касымов).

2 место – улица Аблязимова (уличком – Ольга Михайловна Бедило).

3 место – улица Аксу (Беловодская) (уличком Жамилахан Тажибаевна Тойчиева).

Поощрительный приз – улица Жанкожа батыра (уличком Светлана Александровна Тимонина).

По Каратаусскому району

1 место – улица А. Ыскакова в жилом массиве Орманшы (Лесхоз) (уличком — Анипа Ауеловна Искакова).

2 место – улица №13 в мкр Асар (уличком Абуали Исаевич Исаев).

3 место – улица Юсуп ата в жилом массиве Сайрам (уличком — Байахмат Мамиршикович Исламшиков).

Поощрительный приз – улица Жолдыбай жилого массива Отемис (Ашмуханбетов Досжан Рустембекович).

Организаторы отметили дипломами труд сотрудников акиматов и школьников, которые помогали взрослым приводить дворы и улицы в порядок.

Так, в Абайском районе дипломы конкурса-акции вручили заместителю акима района Нурлану Тлешу, руководителю отдела акимата района Гульжан Алтаевой и ученику 4 «б» класса сш №41 Нурсерику Миркаеву.

В Аль-Фарабийском районе: заместителю акима района Даурену Босымбаеву, специалисту отдела районного акимата Дархану Шынтасову, и пятикласснику сш №18 им. Ш. Уалиханова Абдикарим Ерсултану.

В Енбекшинском районе: главному специалисту акимата — Акмарал Исаевой, главному специалисту акимата – Пернебеку Айтжанову, жителю дома №159 мкр. Север Куанышу Айдапкелову и ученику 7 класса школы-лицея №15 Рамазану Ишанкулову.

По Каратаусскому району: заместителю акима района Марату Тажибаеву, руководителю отдела районного акимата Бауыржану Калдыбаеву и пятикласснику сш №80 Жанболату Куандыку.

К слову, в этом году помимо лучшего двора, улицы и района членам комиссии предстояло определиться и с «Лучшим участковым». По Абайскому району это Ерлан Мухтарович Ергебеков, Аль-Фарабийскому — Мурат Омарович Омаров, Енбекшинскому — Ерлан Артыкбекович Жаппаров, Каратаусскому — Алмаз Амангелдиевич Серикбаев. Победителям, помимо дипломов, вручалась памятная статуэтка конкурса-акции.

А лучшим районом города Шымкента признан Аль-Фарабийский.

Данияр Худайбергенов, Саида Турсуметова