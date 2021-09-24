Вы не забыли? В Шымкенте стартовал традиционный конкурс-акция «Чистый город». Реализация проекта началась с 24 июня 2021 года. Его организаторы – акимат города Шымкента и ОЮЛ «Гражданский альянс г. Шымкента». Конкурс «долгоиграющий»,

он продлится почти до конца года.

Предлагаем посмотреть на промежуточные итоги. Но сначала напомним его основные цели и задачи.

Цель – привлечение к участию жителей многоквартирных домов, членов товариществ собственников жилья и частного сектора к вопросам благоустройства и озеленения, санитарного состояния дворовых территорий и внутриквартальных улиц.

Задачи:

– совершенствование форм работы с населением по месту жительства;

– комплексное благоустройство дворов и других территорий города;

– воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства.

И это позволяет решить сразу несколько задач – от улучшения обратной связи между жителями и районными акиматами до комплексного благоустройства дворовых территорий и, конечно, воспитания бережного отношения к городу и создания условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства.

Самое желанное ощущение

В конкурсе уже принимают участие жители города Шымкента: жильцы домов, домкомы, председатели уличных комитетов, участковые полицейские, молодежь, школьники, проживающие на территориях – подавшие заявки на участие в конкурсе «Чистый город».

Конкурс проводится по номинациям: 1. «Лучший двор» (по каждому району 1, 2, 3 места, всего 12 мест); 2. «Лучшая улица» (по каждому району 1, 2, 3 места, всего 12 мест); 3. «Лучший район» (3 места); 4. «Лучший участковый инспектор» (по каждому району 3 места).

Номинация «Лучший двор» будет проводиться среди дворов многоэтажных домов. Двор, набравший наибольшее количество баллов по таким конкурсным критериям, как благоустройство, озеленение и санитарное состояние, становится образцовым.

Номинация «Лучшая улица» будет проводиться среди улиц жилищных секторов. Улица, набравшая наибольшее количество баллов по таким конкурсным критериям, как озеленение и санитарное состояние, становится образцовой.

Номинация «Лучший район». Лучшим будет признан район, в котором не только наибольшее количество благоустроенных дворов и улиц, но и тот, администрация которого помогала жителям – участникам конкурса. Оцениваться будет взаимодействие, техническое содействие и прочие виды сотрудничества и поддержки.

Номинация «Лучший участковый инспектор». Один из главных критериев отбора – жители довольны работой участкового инспектора, вверенная ему территория считается самой образцовой и безопасной.

Здорово то, что присоединиться к конкурсу можно на любом этапе. Заявки от участников принимаются до 27 ноября 2021 года.

Куда подавать заявки? В рабочие группы, созданные при Абайском, Аль-Фарабийском, Енбекшинском, Каратауском акиматах города Шымкента по адресам:

– аппарат Абайского акимата, пр. Тауке хана, 3, телефон 53-03-16;

– аппарат Аль-Фарабийского акимата, ул. Тыныбаева, 49; телефон 54-96-54;.

– аппарат Енбекшинского акимата, ул. Толстого, 119, телефон 43-31-09.

– аппарат Каратауского акимата, мкр. «Нурсат», 24/1, телефон 77-45-63.

Специальная конкурсная комиссия изучит поступившие документы в течение трех рабочих дней и направит на городской уровень.

Желающим присоединиться к участию в конкурсе необходимо сдать следующие документы: заявление на участие в конкурсе (1 экз.), анкету участника конкурса (2 экз.), копию удостоверения личности; фото улицы или двора и другие сведения (благодарственные письма, грамоты и т. д.). Общий объем не более 10 страниц. Все материалы должны быть подписаны и пронумерованы.

У каждой номинации свои критерии оценки. К примеру, номинация «Лучший двор» будет оцениваться комиссией по содержанию в порядке фасада здания, придомовой территории, состоянию подъездов многоэтажных домов. Посмотрят на состояние пешеходных дорог, бордюров, дворовых площадок, наличие и состояние дворовых ограждений, малых архитектурных форм, детских игровых площадок, мусорных площадок. Будет учитываться уровень озеленения и ухоженности придомовой территории (наличие и состояние цветников, деревьев, искусственных ограждений из лигуструма). Заинтересует комиссию и санитарное состояние подведомственной территории, наличие и содержание мест отдыха, скамеек, детских игровых площадок, наличие и содержание в чистоте урн по видам мусора, номерных знаков и табличек на домах. Очень важный критерий оценки – участие жителей в совместной работе по благоустройству и озеленению придомовой территории, поддержанию чистоты и порядка, проведение субботников, проявление инициативы в эстетическом оформлении двора, сотрудничество жителей с участковыми полицейскими в деле соблюдения общественного порядка.

Победителям конкурса по каждому району присуждаются поощрительный и три призовых места (1, 2, 3), а также будут вручены денежные сертификаты и дипломы от акимата города Шымкента. Общий призовой фонд – 5 млн тенге.

Итак, что уже сделано в рамках конкурса? Об этом РАБАТу рассказал исполнительный директор Гражданского альянса города Шымкента Юсуп Арзыханов.

«27 августа проведены встречи с заместителями акимов Аль-Фарабийского, Енбекшинского и Каратауского районов. С представителями Абайского района встреча еще впереди. Обсуждены вопросы и порядок проведения конкурса, – пояснил Юсуп Рустамович. – 6 сентября проведена рабочая встреча исполнительного органа Гражданского альянса города Шымкента и определен состав мониторинговой группы, которая будет осуществлять выезды в районы города для отслеживания процесса конкурса.

Мониторинг проводит комиссия, в состав которой вошли известные в городе люди с активной жизненной позицией. Комиссию возглавляет Жанетта Жазыкбаева. В составе – представители неправительственных организаций, СМИ, управления внутренней политики города.

9 сентября мы провели встречу, на которой присутствовали представители управления внутренней политики, акиматов четырех районов, Гражданского альянса города Шымкента. Было высказано предложение от акиматов по поводу изменения номинации «Лучший сквер» на «Лучший дворник» и «Лучший домком», так как cкверы и парки находятся на балансе города, на уход за ними выделяются финансовые средства из бюджета.

Также в рамках проекта были проведены выезды независимых мониторинговых групп в районы, жители которых подали заявки на участие в акции «Чистый город».

Члены комиссии побывали в Абайском районе, в доме 62а по улице Жибек жолы. Этот двор запомнился цветником, высаженным 76-летней Райхан апа. Она впервые участвует в конкурсе «Чистый город». Женщина сделала так, что в ее цветнике присутствуют все цвета эмблемы города».

Своими мыслями о проводимом конкурсе с РАБАТом поделилась председатель мониторинговой комиссии Жанетта Жазыкбаева: «Конкурс-акция «Чистый город» проводится в Шымкенте не первый год. В этом плане нам относительно легко объяснять горожанам суть и цель конкурса. Она им понятна. В особенности людям старшего и среднего поколений. Задача-максимум – воспитать в детях-подростках ну просто физическую потребность в чистоте. Потребность играть и общаться с другими детьми в ухоженном дворе их дома, ходить в школу или в садик по благоустроенным улицам, отдыхать в прохладе зеленых и уютных парков и скверов. Согласитесь, ведь с этого и начинается понятие «родина».

Да, эта работа должна начинаться с семьи. Возможно, есть смысл форсировать этот воспитательный момент в детсадах, начальном звене школы. Чтобы у детей даже в мыслях не было бросить мусор мимо урны, что-то поломать, разбить, сорвать, запачкать. Научить этому и просто, и трудно одновременно. Просто – объяснить, но трудно привить, закрепить, сделать привычкой.

А вообще мне хотелось бы объявить в городе сбор идей на тему «Как сделать, чтобы наш город стал еще чище и более ухоженным». Нужны интересные идеи, механизмы их воплощения. Кстати, в рамках нынешнего конкурса некоторые из них можно было бы и воплотить.

Я призываю шымкентцев присоединяться к конкурсу «Чистый город». Это как минимум интересно, «заводит» на желание сделать свой двор, улицу самой лучшей, самой комфортной, самой милой. Приветствуются все идеи, кроме скучных. Лично я – против серости. Вы обратили внимание на то, какие невзрачные у нас мусорные контейнеры? Я предлагаю их разрисовать, сделать яркими, быть может, какие-то из них сделать небольшими по размеру, специально, чтобы дети могли сами аккуратно скидывать в них мусор».

Вы поняли? От вас ждут: а) участия; б) новых идей. Уже немало, чтобы ощутить себя активным жителем города. И получить самое желанное ощущение – ощущение ЧИСТОТЫ.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА