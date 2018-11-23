В Казахстане 24-26 ноября ожидаются атмосферные фронты, которые станут причиной снегопадов на большей части страны, передает РГП «Казгидромет».

«Атмосферные фронты, перемещающиеся через Казахстан, будут вызывать снегопады на большей его части», — говорится в сообщении.

В субботу в северных, центральных, восточных и южных областях республики местами ожидается сильный снег, метель, сильный западный ветер 15-20 м/с, с порывами 23-28 м/с, в отдельных районах и более 30 м/с. И после аномального тепла ожидается понижение температуры воздуха до климатической нормы.