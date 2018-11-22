Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом Туркестанской области задержали двух сбытчиков наркотических средств.

При обыске в доме одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с содержимым наркотического вещества, похожего на марихуану.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 297 УК РК » Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов «. Подозреваемые арестованы. Проводится до судебное расследование.

В тот же день сотрудники УБН ДП области в г.Туркестан задержали провизора одной из городских аптек, которая подозревается в реализации психотропных средств. В настоящее время полицейскими по данному факту проводится досудебное расследование.

С 19 по 23 ноября текущего года на территории Туркестанской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Допинг», направленное на выявление и пресечение нарушений в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.