Врачи Южной Кореи провели сложную операцию на сердце 15-летней жительницы Туркестанской области.

Они расширили узкие кровеносные сосуды в легочной области и закрыли отверстия, образовавшиеся в правой и левой частях сердца. Операцию стоимостью 50 тысяч долларов для нашей юной соотечественницы спонсировали мэрия г. Сеула и медицинский центр «Самсунг».

Врачи поставили Наиме четыре диагноза: сужение сосудов, отверстия в сердце, стеноз легочной артерии и недостаток кислорода в мышцах сердца.

Рассказывает Сун Жи Ен, лечащий врач: «Из-за этого кровообращение в организме неправильное. Человек быстро устает. Лицо и кожные покровы синеют, не может двигаться. У больного есть риск умереть в любое время. По результатам всестороннего обследования мы пришли к выводу о необходимости операции».

Наима, столько лет живущая с этим недугом, удивила корейский специалистов. В Южной Корее новорожденным, родившимся с таким заболеванием, операцию проводят в течение 6-8 первых месяцев жизни. Врачи, убедившись, что операцию можно проводить, 4 ноября после обеда увезли девочку на операцию. Она длилась 7 часов. И, по словам специалистов, прошла успешно. Во время операции врачи особое внимание уделили именно сосудам – с течением времени они снова могут сузиться.

Джон Те Кук, кардиолог, профессор: «Операция проводилась в два этапа. Мы сначала разрезали узлы сердечных мышц по сосуду. После того, как убедились, что через устройство сосуды работают ровно, не зажимаясь, продолжили работу.

Наима – второй ребенок в семье. О недуге дочери родители узнали только когда девочке исполнился год. С тех пор к каким врачам они только не обращались. И хотя все ставили верный диагноз, никто не брался сделать операцию.

Салима Асимова, мама: «Они продлили жизнь моей девочки. Мы все очень счастливы. Можно сказать, что моего ребенка вырвали из лап смерти. Я верю, что теперь она как и все ее сверстники, будет ходить с друзьям в школу, улыбаться, радоваться жизни».

До конца этого месяца Наима в этом медцентре будет проходить послеоперационную реабилитацию. Рядом с нею будет ее мама. Отметим, каждый год компания Самсунг в качестве благотворительной помощи оплачивает операции двум гражданам Казахстана. Уже более 10 казахстанцев прооперировали в рамках этой программы.