Санавиация доставила пациента на срочную операцию в Шымкент

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акимата города Шымкента

В Шымкенте пациенту, доставленному санитарной авиацией, успешно провели высокотехнологичную операцию на сердце.

В Центр сердца города в экстренном порядке был госпитализирован 46-летний мужчина. Ранее он поступил в больницу Кызылорды с диагнозом «острая расслаивающая аневризма аорты» — состоянием, представляющим непосредственную угрозу жизни.

Из-за отсутствия необходимого оборудования провести столь сложное вмешательство на месте не представлялось возможным. Поэтому было принято решение о срочной транспортировке пациента санитарной авиацией в Шымкент.

Кардиохирурги оперативно выполнили сложную операцию, которая завершилась успешно. В настоящее время состояние пациента оценивается как стабильное: он переведен из реанимации в кардиохирургическое отделение и продолжает получать необходимое лечение.

