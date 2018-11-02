В декабре текущего года в Шымкенте будет запущено сталелитейное производство по выпуску стального блюма с применением 40-тонных индукционных печей и трехручьевой машины непрерывного литья заготовок.

Об этом сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр в ответ на официальный запрос МИА «Казинформ».

«Строительство данного завода началось в 2017 году в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы. Сумма инвестиций, привлечённых в проект, запуск которого ожидается в декабре месяце текущего года, составляет около 6 млрд. тенге. Он станет первым в южном регионе казахстанским предприятием по производству блюма — стальных заготовок в виде слитков, готовых к дальнейшей переработке в любой вид металлургической продукции», — сказал Р.Скляр.

По словам вице-министра, при выходе на проектную мощность количество рабочих мест планируется довести до 500 человек. Запланированная проектная мощность предприятия ТОО «Shymkent Temir» составляет 250 тыс. тонн. Производимую продукцию планируется экспортировать в страны Центральной Азии.

Проект реализуется при государственной поддержке — в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» подведена инфраструктура для производства.

Напомним, в Послании Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: Повышение доходов и качества жизни» подчеркнуто, что экспортоориентированная индустриализация должна стать центральным элементом экономической политики.

Блюм — полупродукт металлургического производства, стальная заготовка квадратного сечения со стороной свыше 140 мм, получаемая из слитков прокаткой на блюминге или из жидкого металла на машинах непрерывного литья.