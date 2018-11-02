Иллюстративное фото

В декабре текущего года в Шымкенте будет запущено сталелитейное производство по выпуску стального блюма с применением 40-тонных индукционных печей и трехручьевой машины непрерывного литья заготовок.

Об этом сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр в ответ на официальный запрос МИА «Казинформ».

«Строительство данного завода началось в 2017 году в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы. Сумма инвестиций, привлечённых в проект, запуск которого ожидается в декабре месяце текущего года, составляет около 6 млрд. тенге. Он станет первым в южном регионе казахстанским предприятием по производству блюма — стальных заготовок в виде слитков, готовых к дальнейшей переработке в любой вид металлургической продукции», — сказал Р.Скляр.

По словам вице-министра, при выходе на проектную мощность количество рабочих мест планируется довести до 500 человек. Запланированная проектная мощность предприятия ТОО «Shymkent Temir» составляет 250 тыс. тонн. Производимую продукцию планируется экспортировать в страны Центральной Азии.

Проект реализуется при государственной поддержке — в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» подведена инфраструктура для производства.

Напомним, в Послании Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: Повышение доходов и качества жизни» подчеркнуто, что экспортоориентированная индустриализация должна стать центральным элементом экономической политики.

Блюм — полупродукт металлургического производства, стальная заготовка квадратного сечения со стороной свыше 140 мм, получаемая из слитков прокаткой на блюминге или из жидкого металла на машинах непрерывного литья.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА