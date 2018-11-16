Областной комитет по статистике опубликовал данные социально-экономического развития Туркестанской области.

Численность населения области на 1 октября 2018 года составила 1968,9 тысяч человек. Абсолютная величина естественного прироста населения в январе-сентябре 2018 года составила 33,1 тыс. человек (103% к уровню января-сентября 2017 года), за этот же период зарегистрировано 40,5 тыс. (101,7%) — рождений, 7,4 тыс. (96,3%) — случаев смерти.

В январе-сентябре 2018 года в область прибыло (без учета внутриобластных перемещений) 30802 человека (в январе-сентябре 2017 года — 19696 человек), выбыло – 72044 человека (47207 человек), абсолютная величина миграционного сальдо составила — 41242 человека (отрицательное), в январе-сентябре 2017 года – 27511 человек (отрицательное).

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, во II квартале 2018 года в среднем за месяц составили 43488 тенге, и увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 8,2%, а реальные денежные доходы — на 2,1%.

Численность безработных в III квартале 2018 года, по оценке, составила 42,7 тыс. человек. Уровень безработицы составил 5,2% к численности рабочей силы. Численность лиц зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец октября 2018г. составила 28,4 тыс. человек или 3,4% к численности рабочей силы.Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам в III квартале 2018 года, составила 98834 тенге. Увеличение к III кварталу 2017 года составил 4,5%. Индекс реальной заработной платы за тот же квартал составил 99,1%.

Индекс потребительских цен в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2018 года по Туркестанской области составил 100,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 0,3%, непродовольственные – 0,8%, платные услуги населению, напротив, снизились на 0,1%. Цены предприятий-производителей промышленной продукции в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2018 года по Туркестанской области снизились на 0,3%.