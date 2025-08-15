В Казахстане могут официально появиться двойные ценники на товары

В Казахстане обсуждают введение двойных ценников. Министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что магазины, реализующие товары в рассрочку через банки, должны будут раскрывать структуру цены.

Предприниматели часто продают товары по двум ценам: дешевле за оплату сразу, дороже в кредит или рассрочку. А между тем, по словам экспертов, двойной ценник запрещён, и покупатель вправе обратиться за защитой своих прав, ведь стоимость товара должна быть одинаковой в любом случае.

Ольга Березуцкая, председатель ОО «Союз защиты прав потребителей» Костанайской области: «Сама цена товара, она не должна меняться, понимаете, ни в том, ни в другом случае. То есть здесь, возможно, как бы дополнительным договором непосредственно с микрофинансовой организацией или банком продавец может отрегулировать и показать, что действительно, вот здесь вот эта стоимость туда заложена».

Эксперты подчёркивают, что условия покупки должны быть максимально прозрачными для покупателя, поэтому необходимо указывать их корректно.

Сергей Домнин, руководитель KURSIV RESEARCH: «Более логично не две писать цифры без рассрочки и в рассрочку, сколько стоит того, а процент указывать рассрочки. И если, конечно, в ценнике не будет вот этой разбивки, что мы готовы этот товар продать не за 300 тысяч, а за 30 тысяч на 10 месяцев, если вот этого момента не будет, то это будет более серьезным образом влиять на потребление. То есть потребление таким образом сократится».

Представители бизнеса отмечают: когда-то предпринимателей активно переводили на безналичную оплату, а с введением двойных ценников наличные расчёты могут снова вернуться в оборот. Кроме того, пока не ясно, каким будет механизм работы новой системы.

Сейчас вопрос двойных ценников находится на обсуждении с Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Окончательное решение планируют принять уже до конца этого года.