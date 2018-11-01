Глава области Жансеит Туймебаев поделился с журналистами планами относительно развития Туркестана на 2018-2021 годы. В городе появится 16 зданий, которые подарит Туркестану каждый регион страны. Город будет поделен на зоны – историческую, площадью 89 гектаров, административно-деловую — 700 га, и территорию, привлекательную для предпринимателей площадью 98 гектаров.

«В первой зоне, на исторической территории, прилегающей к мавзолею святого Х.А. Ясави, возведут здание амфитеатра, фонтаны, культурно-досуговые учреждения, центр для посетителей и музей под открытым небом. Во второй зоне, в зоне регулирования расположатся центры «Казахстан-Назарбаев», «Қазақ хандары, билері» «Ұлы Дала елі», здание восточной бани, центр тюркского мира, центр Х.А. Ясави, парк «Астана», а также здания музея изобразительного искусства и историко-культурного центра. И наконец третья зона, где расположится административно-деловой центр города», — сказал Ж. Туймебаев.

В конкурсе по 22 проектам приняли участие 15 юридических и 7 физических лиц из Турции, Кореи и Казахастана. Наряду с этим, в соответствии с решением Государственной комиссии, 29 сентября 2018 года в ходе визита Главы государства в Туркестанскую область был издан Указ Президента РК Об одобрении Концепции генерального плана по развитию города Туркестан как культурно-духовного центра тюркского мира.

Согласно концепции, в связи с ростом численности населения, приняты следующие проектные периоды: начальный период — 161 тыс. человек в 2018 году; расчетный период — 350 тыс. человек в 2035 году; прогнозный период — 500 тыс. человек в 2050 году.

Следует подчеркнуть, на перспективу общего развития территории города требуется 25 000 гектаров земли для численности населения, составляющего 500 тыс. человек. Архитектурный стиль строительства нового города будет опираться на местные национальные традиции. Основным принципом планировочной структуры является мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, который должен быть отражен во всех сторонах города.

В соответствии с комплексным планом социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года, в период с 2018 по 2022 годы будут разработаны проектно-сметные документации 170 инвестиционных проектов. ПСД инвестиционных проектов будет разработана за счет средств государственного бюджета, через механизм государственно-частного партнерства и привлечения частных инвестиций. В комплексном плане реализуемых инвестиционных проектов, разрабатывается проектно-сметная документация в сферах здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, спорта, туризма, жилья, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, административных зданий и правоохранительных органов.

Также, в соответствии с Указом Главы государства, создана специальная экономическая зона «Туркестан». Планируется строительство новых предприятий на территории, нацеленной на индустриально-инновационное развитие города. В частности, в ходе визита Президента РК в Туркестанскую область для ряда национальных компаний, представителей бизнеса и инвесторов зарубежных стран были выработаны предложения по строительству 16 объектов. Кроме того, акиматами областей и городов республиканского значения предусматривается строительство 13 объектов.

Жансеит Туймебаев, аким Туркестанской области: «В регионе более 300 производств, выработано продукции на общую сумму более 323,3 млрд тенге. Производство продуктов питания в области выросло на 8 %, химической продукции на 3,5 %. В рамках программы инновационного развития Казахстана в 2018 году реализовано 9 инновационных проектов, на которых нашли работ 800 человек».

Кроме того, в область привлечено инвестиций на общую сумму 163 млрд тенге. Уже заключены соглашения на общую сумму 1,7 млрд тенге. Еще одна сфера, которая значительно пополнит казну – туризм. Сейчас его развитию уделяется огромное значение.

Жансеит Туймебаев: «В области открыты туристические направления по 21 маршруту по святым и священным местам, и памятникам туристского значения. Ведется работа по разработке мобильного приложения «Ontustik TourAudio» на нескольких языках и специальных роликов об объектах, вошедших в Сакральную карту Казахстана и Туркестанской области. Кроме того, в целях повышения доступности информации о святых местах, потенциала сферы туризма установлены QR-коды на 35 туристских объектах».

По словам главы региона только в этом году в Туркестане побывало на 57 % больше туристов, чем в прошлом. А в 2025 году планируется, что Туркестан посетят 5 млн туристов.

Саида Турсуметова