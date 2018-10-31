Количество туристов, посещающих Туркестан достигнет 5 миллионов. Об этом на прошедшей в Туркестане выездной пресс-конференции Службы центральных коммуникаций сообщил аким области Жансеит Туймебаев.

«Глава государства поручил превратить Туркестан в духовную столицу и туристический центр, — заметил глава региона. – Только вчера в наш город прибыл миллионный турист , он — из США. В сравнении с прошлым годом число туристов, прибывших в Туркестан, увеличилось на 57,2%. Мы должны эффективно использовать потенциал области. В целях развития туризма подготовлена Концепция развития туристической индустрии на 2018-2025 годы. В результате ее реализации необходимо к 2025 году довести число туристов до пяти миллионов».

В этих же целях в Туркестане запланировано открытие трех гостиниц, 1 хостела, 2 санаториев и туристической компании. До конца этого года будут открыты 14 туристских объектов (гостиницы, зоны отдыха, санатории). Кроме этого, поддержаны проекты развития горно-лыжной базы «Каскасу», расширения курорта «Сарыагаш», создания пляжного туризма на Шардаринском водохранилище.

Напомним, 30 октября в Туркестане отметили миллионного туриста. Глава региона поздравил гостей областного центра, вручил им подарки в национальном стиле.