В управлении здравоохранения Алматы прокомментировали трагический случай в частной клинике, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в ведомстве, частная клиника, где скончалась пациентка, не является государственной клиникой и не оказывает медицинскую помощь в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, и оказывает услуги на платной основе.

«По данному случаю начато досудебное расследование органами внутренних дел города. Пациентка была прикреплена к частному медицинскому центру, смерть наступила при оказании оперативного вмешательства в частном родильном доме, которая также является клиникой медицинского центра, куда была прикреплена пациентка», — говорится в сообщении управления. Для объективного рассмотрения причин смерти и проведения проверки с привлечением независимых экспертов материалы переданы в Департамент охраны общественного здоровья по городу Алматы.

Со своей стороны в Управлении здравоохранения Алматы обещают оказать полное содействие в проведении объективной проверки и привлечения ведущих специалистов города для установления точной причины смерти. Также сообщают, что Управление здравоохранение не имеет права контролировать деятельность частных медицинских организаций. На это уполномочен Департамент охраны общественного здоровья по Алматы, в компетенцию которого входит контроль оказания медицинской помощи как и в государственных, так и в частных медицинских организациях.

«Учитывая, что в последнее время участились случаи оказания некачественной медицинской помощи частными медицинскими центрами и клиниками, просим горожан быть более внимательными при выборе медицинских организаций», — заявляет Управление здравоохранения Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы в частной женской клинике после инъекции для наркоза скончалась 24-летняя Акбота Жалмуратова. Ее отправили на плановую операцию по удалению полипы. Но пациентке из Шымкента стало плохо сразу же после введения наркоза. Врачи пытались ее реанимировать, но спасти не смогли.