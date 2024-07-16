Родители винят врачей в смерти 10-летней дочери

Убитые горем родители и представить не могли, что активная и жизнерадостная Жибек скончается так внезапно. В смерти 10-летней дочери они винят врачей.

По их словам, девочка заболела корью и ее положили в инфекционное отделение. Мать погибшего ребёнка рассказывает, что медиков предупреждали об аллергии на некоторые лекарственные препараты. Но медики не услышали, говорят родные погибшей.

Райхан Жоракулова, мать погибшей Жибек Ескара: «Примерно через час у моей дочери случился приступ, начались судороги. Я кричала: помогите, помогите, у нее высокая температура, но доктор Айман не отреагировала на сообщение. Врачи в реанимации спросили у своих коллег, давали ли вы Преднизолон, они сказали — нет. Вы давали аллергосепт, они сказали — нет. Потом реаниматологи сказали — У вас нет ни оборудования, ни лекарств, и мою дочь забрали в реанимацию в 20:00. Моя дочь до 10-11 лет, вообще не болела».

По словам матери, в районной центральной больнице Жетысайского района не нашлось лекарств, которые должны выдавать бесплатно. Поэтому родным Жибек пришлось искать нужные препараты в ближайших аптеках, говорит отец погибшей.

Габит Аралбаев, отец погибшей Жибек Ескара: «Сейчас они говорят по-разному. Сначала говорили, что все хорошо, потом сказали что она отекает, мол она сильна болеет. Я, если честно, сильно удивился».

Руководство больницы говорит, что сейчас в медучреждении проводится служебная проверка. Известно, что в состав комиссии вошли свои специалисты и посторонние лица в расследовании не участвуют. По словам главного врача больницы, если есть сомнения в справедливости проверки, то можно обратиться с жалобой в компетентные органы. Точный диагноз еще уточняют, но предварительно уже установили, что было у девочки.

Нурлан Жолдасбеков, главный врач центральной больницы Жетысайского района: «У пациентки было зафиксировано тяжелое ОРВИ, вирусный менингит, энцефалит, инфекционно-токсический шок, кома 3 степени. После поступления, в этот же день, ее состояние ухудшилось. Преднизолон и аллергосепт – препараты, применяемые при анафилактическом шоке. Их в простых отделениях не используют. Так как идет работа, не могу говорить, что у нас все идеально на все 100 процентов. Есть недостатки, но могу сказать, что мы работаем в этом направлении».

Результаты проверки обещают скоро озвучить, их передадут в полицию. Семья Жибек намерена добиться самого сурового наказания для медиков, если их вина будет доказана.