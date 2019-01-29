Что ожидает молодежь и женщин Шымкента с 15 апреля т.г.? На этот вопрос на своей странице в facebook ответил заместитель акима города Шымкента Данат Жумин.

«Первое. Кредиты для открытия бизнеса под 1% годовых.

Второе. Готовые производственные помещения, обеспеченные необходимыми коммуникациями с особыми условиями аренды для организации мини производств. Первый год аренды — бесплатно, второй год — со скидкой в 50% и третий — 25% от рыночной стоимости.

Третье. Для тех, кто решит заняться электронной коммерцией. Мы будем покрывать расходы интернет-магазинов на почтовую доставку проданных в розницу товаров по Казахстану и Узбекистану. Возможно рассмотрим и другие страны Центральной Азии.

Четвёртое. Места для ведения уличной торговли. В городе будут определены конкретные земельные участки с необходимыми техническими условиями для открытия закусочных, мини магазинов, мастерских и прочих видов деятельности. Участки будут предоставляться в аренду на основе открытых электронных аукционов. При этом, одним из условий предоставления участка станет необходимость соответствия возводимых торговых площадок утверждённым стандартам, в том числе внешним характеристикам.

Пятое. Земли для открытия мини городских умных ферм. Мы будем выдавать земельные участки площадью до 1 Га с установленным капельным орошением. Начинающим фермерам будут предложены семена и удобрения, инструкции по выращиванию тех или иных культур, услуги техники и возможность заключения контрактов на продажу выращенной продукции.

Шестое. Мы поможем молодым предпринимателям и женщинам, во-первых, приобретать франшизы для организации бизнеса (возместим часть расходов), а во-вторых, «упаковывать» свои успешные бизнесы в франшизы.

Седьмое. В городе Шымкенте будет открыт Супермаркет для бизнеса. Предприниматели, в том числе и начинающие, смогут получать там услуги и продукты необходимые для ведения бизнеса по принципу «супермаркета» (пришёл и выбрал в одном месте все, что необходимо из большого ассортимента финансовых, консультационных и прочих услуг и готовых бизнес-проектов).

P.S. Глава государства объявил 2019 год — Годом Молодежи и призвал создать все необходимые условия для самореализации молодых людей. Вчера на аппаратном совещании аким города Шымкента Габидулла Абдрахимов одобрил Специальный план действий (программу) по развитию молодежного и женского предпринимательства на 2019-2021 гг., который мы назвали “Мен кәсіпкер боламын” («Я стану предпринимателем»). Соответствующим структурам поручено изыскать необходимые для реализации средства и провести подготовительную работу для запуска разработанных инструментов поддержки. Важно. Описанные выше новые меры поддержки молодежного и женского бизнеса станут доступны с 15 апреля т.г. Конкретные требования, условия и правила использования молодыми людьми и женщинами предлагаемых инструментов будут опубликованы до 1 апреля. Следите за новостями акимата города Шымкента!