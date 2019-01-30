Как сообщили порталу Мой город в пресс-службе департамента местной полиции, 29 января в 11:40 на 344 километре автодороги Самара-Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие.

– На трассе столкнулись семь грузовых транспортных средств. Авария произошла из-за торможения впереди идущего транспортного средства. В настоящее время движение легкового транспорта восстановлено. На месте работают сотрудники полиции и представители ТОО «Казавтожол» — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Стоит отметить, что в аварии никто не пострадал.