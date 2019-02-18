Казахстанцу, подозреваемому в смертельном ДТП, продлили арест в России, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

Дорожная авария произошла 29 ноября 2018 года на подъезде к Екатеринбургу. По данным МИД РК, за рулем большегрузного автомобиля находился гражданин Казахстана, уроженец Туркестанской области.

По версии следствия, прицеп грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения.

«В результате произошло столкновение с тремя автомобилями. Погибли пять граждан РФ. В настоящее время наш гражданин находится в следственном изоляторе, его содержание под арестом продлено до 1 апреля 2019 года. Наш консул оказывает всемерную консульско-правовую поддержку и держит этот вопрос на контроле», — сообщил Айбек Смадияров.