По инициативе Генеральной прокуратуры в Шымкенте прошел обучающий семинар по вопросам расследования преступлений против личности с участием заместителя Генерального прокурора, руководства прокуратуры города, сотрудников Департамента полиции, судей и судебных экспертов.

Обсуждались вопросы эффективности деятельности правоохранительных органов, направленной на выявление, пресечение, раскрытие преступлений против личности, в т.ч. совершенных в отношении несовершеннолетних, заслушаны доклады руководителей о принимаемых мерах и предложениях по дальнейшему совершенствованию деятельности.

Отмечено, что на фоне общего снижения количества зарегистрированных уголовных правонарушений на 19%, в истекшем году возросли преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Это свидетельствует о недостаточной эффективности работы уполномоченных органов и необходимости дальнейшего совершенствования системы профилактики и работы по недопущению противоправных деяний в отношении детей.

Отдельно обсуждены вопросы повышения знаний и навыков следователей при расследовании уголовных дел указанной категории. Им разъяснены и продемонстрированы методы и порядок проведения осмотра места происшествия, современные возможности расследования и собирания доказательств, а также проведения судебно-медицинских экспертиз.

В свою очередь судебные эксперты рассказали об особенностях назначения экспертиз, порядка представления документов, предметов и образцов для исследования.

Криминалистами проведена демонстрация новых технико-криминалистических средств, используемых при проведении следственных действий.

Останавливаясь на аспектах расследования уголовных дел рассматриваемой категории, заместитель Генерального Прокурора акцентировал внимание участников семинара на требованиях, предъявляемых к своевременности и качеству проведения следственных и оперативных мероприятий, очередности назначения соответствующих экспертиз.

По итогам совещания выработаны конкретные рекомендации, а также предложения по усилению профилактических мер со стороны уполномоченных органов.

Жанар Есенбекова