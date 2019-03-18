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В Шымкенте ветераны сыграли в волейбол В Шымкенте прошел международный турнир по волейболу среди ветеранов. Соревнования были посвящены программе «Рухани Жангыру» и приурочены к Году молодежи в Казахстане. Организатором турнира...

Крупный астероид идет на сближение с Землей Недавно открытый крупный астероид EA2 максимально приблизится к Земле 22 марта (в 7.54 утра по времени Астаны). Небесное тело пролетит мимо нашей планеты на...