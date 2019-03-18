Гизат Нурдаулетов

Президент Казахстана подписал Указ О назначении Нурдаулетова Г.Д. Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

Гизат Нурдаулетов сменил Кайрата Кожамжарова, который занимал данный пост с 11 декабря 2017 года.

Ранее он занимал должность первого заместителя генпрокурора РК.

Нурдаулетов Гизат Дауренбекович родился в 1964 году в Алма-Атинской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист.

Трудовой стаж:

· Юрист колхоза (1987-1990);

· Работа в органах прокуратуры (1990-1996);

· Работа в органах Государственного следственного комитета Республики Казахстан (1996-1997);

· Работа в органах Комитета национальной безопасности Республики (1997-2007);

· Начальник Департамента Комитета национальной безопасности Алматинской области (2007-07.2017);

· Первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (с 07.2017)

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Генерал-майор национальной безопасности (с 06.05.2013).

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