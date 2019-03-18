Президент Казахстана подписал Указ О назначении Нурдаулетова Г.Д. Генеральным Прокурором Республики Казахстан.
Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича Генеральным Прокурором Республики Казахстан.
Гизат Нурдаулетов сменил Кайрата Кожамжарова, который занимал данный пост с 11 декабря 2017 года.
Ранее он занимал должность первого заместителя генпрокурора РК.
Нурдаулетов Гизат Дауренбекович родился в 1964 году в Алма-Атинской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист.
Трудовой стаж:
· Юрист колхоза (1987-1990);
· Работа в органах прокуратуры (1990-1996);
· Работа в органах Государственного следственного комитета Республики Казахстан (1996-1997);
· Работа в органах Комитета национальной безопасности Республики (1997-2007);
· Начальник Департамента Комитета национальной безопасности Алматинской области (2007-07.2017);
· Первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (с 07.2017)
Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:
· Генерал-майор национальной безопасности (с 06.05.2013).