Доктор юридических наук, дизайнер моды Айнур Турисбек провела серию культурных мероприятий в Швейцарии.

Дизайнер представила Казахстан на Международной Конференции «Caspian Week 2019», организованной в третий раз в рамках Всемирного экономического форума в Давосе компанией «Integral Petroleum», одной из крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов и логистических провайдеров Каспийского региона.

«Caspian Week» — это традиционное ежегодное мероприятие, которое является дискуссионной площадкой и местом встречи политиков, бизнесменов, деятелей культуры и науки как Каспийского региона, так и всего мира. Конференция является

важной платформой, призванной содействовать внедрению инноваций, взаимодействию между Каспийским регионом и остальным миром; развитию культурных, политических, экономических и научных связей. Участниками от Казахстана на культурно-интеллектуальной панели стали Кайрат Кульбаев и Айнур Турисбек.

Айнур Турисбек не только выступила как спикер, но также представила иностранному зрителю свой уникальный фэшн этюд ADAM DAVOS, после чего открыла двери CULTURE шоурума бренда Ainur Turisbek на берегах Санкт-Мориц. Организатором выступления и показа Айнур Турисбек на «Caspian Week 2019» выступила компания AIVA GENÈVE (Айгелия Мурзабекова) при поддержке акимата города Алматы.

Организатора привлекла Айнур Турисбек своей самобытностью, философией и аутентичной коллекцией, в которой очень гармонично сочетаются последние веяния мировой моды и казахская этническая культура.

Как спикер Айнур Турисбек, внесла свой инновационный вклад в улучшение культурных и политических отношений, призвав всех делать ШАГИ навстречу друг другу. Каждый ШАГ юриста по образованию и творческого человека по призванию характеризуется словом “уникальность”. Каждая коллекция Ainur Tursibek — это верность собственной философии и новая страница в развитии бренда, который достойно представлен в родном Алматы на территории Villa Boutiques & Restaurants и в Париже. В ходе дискуссионной панели “Культура, дизайн и мода в Каспийском регионе”, Айнур Турисбек рассказала о роли моды как одного из ключевых инструментов продвижения региона на мировой сцене и презентовала фэшн этюд «QADAM DAVOS», специально для которого AIVA GENÈVE были приглашены солисты легендарного Большого Театра Женевы (Grand Théâtre de Genève), выпускники всемирно известного хореографа Джона Ноймайера (Гамбургская школа балета) —

Юми Айзава и Саша Рива.

QADAM DAVOS — это слияние моды и искусства современного балета, отражающее историческую потребность человека проявлять эмоции посредством образов и танцевальных па. Представляя свое концептуальное художественное и театральное произведение, Айнур Турисбек выходит за рамки привычного и говорит о важности принятия себя, саморазвитии, о шагах навстречу самому себе…

Ритмика представленных образов продемонстрирована с помощью нетривиального перформанса, где захватывающе выступили уже упомянутые титулованные солисты Гранд театра Женевы — Юми Айзава и Саша Рива. Апофеозом этюда стал модный показ, хедлайнером которого заявлена известная американская модель и актриса Каролина Мюллер. Интегрированное в шоу дефиле явилось символом многогранности человека во всех его ипостасях.

Cultural Showroom Ainur Turisbek открылся в отеле Carlton на живописном пике Альп в Швейцарии, Санкт-Мориц. Меценатом выставки выступила Мария Сильвия Баррал диз, Амбассадором — Атанасия Михос.

Коллекция QADAM — это посвящение этнике неономада, где элементы казахского традиционного костюма «возрождены» в современной подаче.