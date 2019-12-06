Эклектичный союз определяется искусством – искусством своего дела. Финансовый институт и художник гордо выносят знамя коллаборации и результат своих совместных интеллектуальных усилий — коллекцию «ALMA», выполненная в цветах Альфа-Банка Казахстан и символизирующая феномен возрождения

29 ноября в Алматы, в салоне генерального дистрибьютора Mercedes-Benz в Центральной Азии состоялся показ коллекции «ALMA». Это новое творческое высказывание известного казахстанского дизайнера Айнур Турисбек, изготовленное в палитре Альфа-Банка Казахстан. Каждая коллекция Айнур затрагивает насущные вопросы и исследует границы в мифологии общества, пишет Forbes.kz.

Так и в этот раз коллекция стала размышлением автора на тему эпохи Возрождения, золотого сечения и числа Фи. Проведя скрупулёзные вычисления и перебрав множество переменных, Альфа-Банк, Айнур Турисбек и Mercedes-Benz выводят формулу своей синергии: «Нам известно это число».

Стилистом лукбука коллекции выступил директор моды независимого издания SSAW и лектор университета Aalto Туомас Лайтинен. Его приезд стал знаковым событием для мира казахстанской моды, он лично прибыл в страну для постановки fashion-показа, повысив его качество до стандартов парижской Недели моды. Туомас, начинавший карьеру с модельного подиума и успевший стать моделью на показах Yohji Yamamoto, Dris van Noten, Ann Demeulemeester, Comme des Garçons и Raf Simons, выбрал моделей для показа, которых затем лично будет рекомендовать в Париже. Поддержку в показе Айнур оказал Альфа-Банк Казахстан, организовавший прилёт Туомаса Лайтинена. Кастинг состоялся в стенах Esentai Mall, что подчёркивает значимость коллекции и её ценность для брендов, желающих увековечить собственный продукт.

Айнур Турисбек и исполнительный директор по работе с состоятельными клиентами Альфа-Банка Алима Шонанова

Гостям, присутствовавшим на показе, удалось запечатлеть рождение масштабного творения двух брендов: яркая, насыщенная палитра Альфа-Банка, сложная игра с формой и наблюдаемая в каждом образе система. В коллекции прослеживается уже полюбившийся казахстанским модникам авторский стиль Айнур Турисбек: цепкость, конструктив, внимание к деталям и ставшая уже традиционным материалом кожа. Строгий крой, смешанные элементы брутализма и субтильной эстетики под вуалью шёлка.

Партнёрами показа выступили признанные лидеры в своих отраслях. Компания Visa, которая является мировым лидером в области цифровых платежей и насчитывает более 3,2 млрд карт по всему миру. Visa уделяет большое внимание инновациям, что является катализатором быстрого роста connected commerce, в условиях которой практически любое подключённое устройство способно осуществлять платежи, и таким образом приближает переход к будущему без наличных — для всех и везде, трансформируя коммерцию. Nef – всемирно известный бренд, который за последние 10 лет разработал более 30 проектов в Нью-Йорке, Лондоне и Стамбуле. Новый проект в Алматы носит название Nef Uptown и будет расположен в одном из самых престижных районов южной столицы. Строительство Nef Uptown будет состоять из трёх этапов, а общая площадь застройки составит 14 гектаров, которая будет включать в себя резиденции с видом на горы, офисы, рестораны, магазины, спа-центры и частные виллы.

ФОТО: Валерий Димов Представители Nef Uptown

— Инициативность и вовлечённость столь крупных брендов в наши проекты отражает проделанный нами объём работы над качеством продуктов коллаборации Альфа-Банка Казахстан и Айнур Турисбек. Мы предлагаем комплекс решений для нашего клиента, создавая единый цикл услуг во всех сегментах рынка private. Выражаем признательность брендам, поддержавшим нашу идею и выступившим с нами под одним флагом, — рассказала исполнительный директор по работе с состоятельными клиентами Альфа-Банка Алима Шонанова.

— Прибыв в Алматы, мы в первую очередь, отметили высокие критерии и качество услуг А-Клуба (модуль Альфа-Банка по работе с состоятельными клиентами — прим.авт.). Это сыграло для нас ключевую роль в выборе партнёра. Ценности и бережный подход к маркетинговым активностям, которые транслируют наши бренды, находят одинаковый отклик у клиента. Сегодня мы были поражены, увидев коллекцию «ALMA». К большому удовольствию клиента, совместно с А-Клубом и Айнур Турисбек мы запланировали целый ряд мероприятий, — отметил представитель Nef Uptown Сельчук Челик.

В качестве партнёров также выступили известные бренды, которые предоставили лоты для благотворительной лотереи The Rotary Club of Almaty. Ими стали такие компании, как: INNERLIFE – салон дизайна и мебели премиум-класса, который, совместно с меценатом Татьяной Школьник, оказал поддержку молодым талантам модельной сферы. Спортивно-оздоровительный комплекс Wellness Club LUXOR, отечественный бренд LioKAZ и мультибрендовые бутики Samine multi concept и ALDI_LUXURY, внесшие заметный вклад в насыщение программы мероприятия. Пятизвёздочный отель высшей категории Ritz-Carlton Almaty, принявший у себя хедлайнера показа. Ювелирный дом Armat, представляющий именитых армянских ювелиров, чье мастерство известно по всему миру, предоставил самый ценный лот – золотую подвеску с бриллиантом и эмалью. Туристское агентство BeStar Travel оказало содействие в организации перелёта Туомаса Лайтинена. Компания по страхованию жизни Freedom Finance Life, чью программу Freedom Capital Альфа-Банк предлагает своим клиентам.

ФОТО: Данил Потапов Туомас Лайтинен

По завершении показа гостям был представлен новый флагман модельного ряда кроссоверов — Mercedes-Benz GLS. Данный автомобиль является воплощением роскоши и комфорта, технологичности и безопасности. Салон GLS произвёл на гостей неизгладимое впечатление. Он достаточно просторный для семи человек. Каждое место обеспечивает комфорт высочайшего уровня и возможности цифровых развлечений как ни в одном другом внедорожнике. Внешний вид нового GLS воплощает чувственную ясность философии дизайна «Мерседес-Бенц». Третье поколение полноразмерного внедорожника класса люкс объединяет вневременную эстетику с инновационными характеристиками и восхищает точными деталями. Результат: мощно-динамичная элегантность и типичное для внедорожников доминирование – также благодаря щедрым пропорциям.

ФОТО: Мария Попова

После роскошной презентации автомобиля Mercedes-Benz GLS на сцене выступила приглашённый музыкальный хедлайнер: Oceana, одетая в образ от Айнур Турисбек, исполнив ставший уже мировым хит Cry Cry. After-party продолжилось в ночном клубе SOHO Almaty, любезно принявшим всех гостей вечера.

Леонардо да Винчи пришёл к равновесию между формой и содержанием, предопределив полноценную веху в искусстве – эпоху Возрождения. Он высек на годы её символ — витрувианского человека. Статус исторического значения транслируется современными художниками и в настоящее время. Альфа-Банк Казахстан, Айнур Турисбек, Mercedes-Benz Kazakhstan и партнеры показа надели на один вечер маску творца, чтобы представить клиентам своё творение, достойное быть увековеченным.