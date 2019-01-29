Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции больше не намерен мириться с неявкой на заседания госорганов, по вине которых страдают предприниматели.

Постановку вопроса ребром председатель Совета Мелес Сейтжанов объяснил системностью и актуальностью темы, вынесенной на очередное заседание – земельная накладка. Эта проблема — распространенная для Шымкента, где часто выявляются факты, когда один земельный участок выдается двум, а то и трем лицам. Но случай, рассмотренный на этот раз, побил все рекорды: оказалось, что земельный участок бизнесмена принадлежал аж шести хозяевам!

В 2006 году шымкентское ТОО «Курылыс» надумало построить в городе многоэтажный жилой дом. Под его строительство компания приобрела в апреле того же года землю в 3 га, причем на аукционе, которое провел акимат города Шымкент. Как положено, заключив с акиматом договор купли-продажи земельного участка, ТОО получило кадастровый номер и зарегистрировало в органах юстиции право владения земельным участком.

В 2008 году часть участка в 1,3 га у предпринимателя изъяли на госнужды. Владельца компании, которого не покидала надежда построить высотный жилой дом на оставшихся 1,7 га земли, обратился в Отдел земельных отношений города на предмет установления границ на местности (в натуре).

Но акимат Шымкента отказал предпринимателю в госрегистрации оставшегося земельного участка. Потому что выяснилось, что принадлежащий земельный участок разделен на несколько частей, принадлежащих шести (!) разным собственникам — на основании Постановления акима Сайрамского района от 18.04.2006 г.

Получается, что на аукционе в 2006 году акимат продал предпринимателю земельный участок, уже принадлежавший другим лицам. Выяснилось, что некоторые участки уже успели перепродать по несколько раз, часть участков отдел земельных отношений отдал в аренду городскому отделу образования. Причем, земли эти так называемые другие лица получали быстро, без проведения аукциона, с нарушением норм земельного законодательства.

При этом все права землепользования всех собственников земельных участков были зарегистрированы самым надлежащим образом в органах юстиции.

Предприниматель подал в суд иск о признании недействительными протокола о результатах проведенного в 2006 году аукциона, договоров купли-продажи земельного участка и акта на право собственности на земельный участок и их регистрации, отмены постановления акима Сайрамского района.

Но суд в удовлетворении исковых требований ТОО «Курылыс» отказал. Тем временем за 11 лет рыночная цена на земельный участок изменилась, сейчас эти 1,7 га участка оцениваются в 351 миллион тенге. На сегодняшний день ТОО «Курылыс» до сих пор не может вступить в права собственности на купленный в 2006 г. земельный участок в связи с наличием юридического притязания. При обращении ТОО в акимат г.Шымкент о снятии юридического притязания с земельного участка предпринимателю было отказано.

«Налицо – грубые нарушения при государственной регистрации прав владения недвижимым имуществом, произошедшие из-за несогласованности действий между НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и местными исполнительными органами», — считает заместитель директора Палаты предпринимателей г. Шымкент по правовым вопросам Кайрат Акенов.

Но спросить за этот земельный беспредел на заседании Совета было не с кого. Госорганы в лице управления земельных отношений, в очередной раз проигнорировали приглашение на Совет. А от «Правительство для граждан» явился обычный клерк на уровне начальника отдела, который к тому же был некомпетентен и вообще не в курсе вынесенной на Совет проблемы.

Такое грубое игнорирование и небрежное отношение к судьбам предпринимателей, оказавшихся в сложной и запутанной ситуации по вине этих же государственных чиновников, возмутило членов Совета.

«Передайте своему руководству, что оно таким образом дискредитирует государственную службу, подрывает честь и авторитет госслужащих. Мы официально будем обращаться в Агентство по делам госслужбы! Обратимся и в Нацбюро, поскольку здесь явно просматривается коррупционная схема распределения земли, в результате чего предприниматель был втянут в земельные тяжбы, вынужден страдать и бездействовать, а не развивать свой бизнес, создавать рабочие места и выплачивать налоговые поступления в бюджет»», — парировал председатель Совета Мелес Сейтжанов.

Клара Серикбаева,

Пресс-служба Палаты предпринимателей г. Шымкент