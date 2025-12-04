Ставки на наружную рекламу в Шымкенте могут вырасти на 200%

На заседании Совета по защите прав предпринимателей обсудили проект решения маслихата «О ежемесячных ставках за размещение наружной рекламы».

Документ предлагает повышение ставок до 200% для составных частей города и снижение на 50% для остальных зон.

В Палате предпринимателей отметили, что резкое увеличение платежей создаёт высокие риски для малого и среднего бизнеса. Заместитель директора Майя Исаева подчеркнула, что одномоментное повышение приведёт к росту расходов на рекламу, возможному демонтажу конструкций и сокращению рабочих мест. Она предложила поэтапное внедрение и дифференцированный подход, как в Алматы, где ставки зависят от типа территории, размеров и видов конструкций.

По мнению участников Совета, повышение ставок затронет не только рекламные компании, но и большинство предпринимателей города, использующих наружную рекламу — от магазинов и кафе до образовательных центров, СТО и производственных предприятий.

Они отметили, что рост платежей приведёт к увеличению расходов и усилению финансовой нагрузки на малый и средний бизнес.

С другой стороны, руководитель отдела управления архитектуры Нургали Борибеков отметил, что проект может увеличить доходы бюджета города с 650 млн до почти 2 млрд тенге в 2025 году.

Депутаты маслихата предложили перенести принятие решения на следующий год, чтобы бизнес успел адаптироваться. По итогам заседания пришли к общему мнению, что необходимо провести полный анализ финансовой нагрузки на предпринимателей, рассмотреть поэтапное и умеренное повышение ставок, учесть поступившие предложения и замечания при дальнейшем рассмотрении проекта.