В Шымкенте шесть судебных исполнителей лишены лицензий

Скандал в системе исполнительного производства: в Шымкенте 153 частных судебных исполнителя нарушили закон. В отношении них возбуждено свыше 300 дисциплинарных дел. Шестеро — уже лишены лицензий. Нарушения варьируются от превышения полномочий до фактического давления на должников.

Задержки, давление и откровенное игнорирование закона. На заседании в Палате предпринимателей Шымкента вскрылись вопиющие факты. Из 162 судебных исполнителей — 153 нарушили закон.

Майя Исаева, замдиректора Палаты предпринимателей: «В 2024 году в специализированный межрайонный административный суд поступило 74 административных дела в отношении частных судебных исполнителей. По большинству из них вынесены решения. Всего было применено 304 дисциплинарных взыскания: 130 предупреждений, 112 выговоров, 62 строгих выговора. Шесть человек лишены лицензий за грубые нарушения».

Должников не уведомляли, счета арестовывали без предупреждения, взыскивали суммы, превышающие долг. Всё это в нарушение закона. И, как выяснилось, это не единичные случаи, а массовая практика.

Общественный совет по противодействию коррупции потребовал объяснений. Но руководители уполномоченных органов на заседание не пришли. Прислали заместителей. И те, по мнению членов совета, были не готовы.

— Это не отчёт. Это — отписка. Где анализ? Где причины нарушений? Это не рядовой вопрос, это системная проблема республиканского уровня.

В ответ представитель палаты судебных исполнителей попытался оправдаться: мол, квалификация специалистов достаточная, а ошибки — не повод говорить о кризисе в системе.

Асем Есимова, заместитель руководителя региональной палаты частных судебных исполнителей города Шымкент: «Судебные исполнители проходят обучение каждые три года, сдают тесты. Бывают повторы дисциплинарных мер по одному человеку. Это не значит, что нарушили все. Сейчас основная сложность с алиментами. Должники уклоняются, приходится объявлять в розыск. Работа тяжёлая».

Тем временем предприниматели продолжают жаловаться на действия судебных исполнителей и других уполномоченных органов. Только в этом году, благодаря вмешательству прокуратуры, удалось защитить права более двух тысяч бизнесменов.

Бахытжан Байгозиев, начальник управления городской прокуратуры: «По 281 делу предприниматели были освобождены от штрафов — это около 20 миллионов тенге. 12 человек привлечены к дисциплинарной, двое — к административной ответственности. Сейчас рассматриваются ещё сотни дел».

В прокуратуре отмечают: зафиксированы нарушения прав более тысячи субъектов бизнеса. Приняты меры, виновные наказаны. Но доверие к системе — под вопросом.