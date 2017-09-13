143 новых служебных автомобиля получили сотрудники МПС ЮКО. Средства на приобретение полицейского транспорта выделены из областного акимата. 143 авто марки «JAS S5» и «LADA 21214 Нива» обошлись областной казне 2,5 миллиарда тенге.

Ключи от служебных автомобилей полицейским вручил аким ЮКО Жансеит Туймебаев. Глава региона выразил уверенность, что новые автомобили позволят защитникам правопорядка достойно выполнять свой служебный долг, выявлять правонарушения и раскрывать преступления, в целях сохранения безопасности граждан.

«Народ доверяет Местной полицейской службе, созданной по инициативе Главы государства. И вы должны успешно реализовывать задачи обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. Перед местной исполнительной властью и полицией поставлены общие задачи, и на сегодняшний день многие проекты реализуются совместно. Убежден, что поддержка, оказанная полиции со стороны местной исполнительной власти, окажет положительное влияние на сокращение правонарушений, сохранение общественной и дорожной безопасности» — сказал глава региона в своем поздравлении-напутствии.

С новыми автомобилями полицейских поздравили секретарь областного маслихата Кайрат Балабиев и председатель Совета ветеранов ОВД Сержан Турсынбеков. А личный состав ДВД ЮКО прошел торжественным маршем перед участниками и гостями мероприятия.

На сегодняшний день в целом по области можно говорить о снижении уровня преступности, сообщает пресс-служба акимата ЮКО. По официальным данным, количество правонарушений снизилось на 16 %, особо тяжких преступлений на 4%, тяжких преступлений на 15,6%. Кроме того, на 23% снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах.