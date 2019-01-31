В социальной сети Instagram появились аккаунты, в которых предлагается узнать пол будущего ребенка и даже запланировать его, передает Оtyrar.kz со ссылкой на «NUR.KZ».

Мы связались с владелицей одного из таких аккаунтов. По словам женщины, определение пола ребенка уже беременной женщины обойдется в две тысячи тенге, а планирование пола малыша, который еще только планируется, стоит дороже — 5 тысяч тенге.

Чтобы определить пол, женщина задает несколько вопросов — например, дату рождения обоих родителей, их группу крови и резус-фактор, дату последней менструации и месяц зачатия ребенка. Также среди вопросов — наличие или отсутствие выкидышей и абортов, есть ли братья и сестры у будущих родителей, и другие дети.

По словам женщины, к ней обращалось немало женщин, которым она точно определяла пол. Таким же отзывами пестрит ее аккаунт в соцсети.

Мы решили проверить, сработает ли ее расчет, предъявив все необходимые данные беременной женщины. Она уже на достаточно большом сроке беременности, что позволяет на УЗИ увидеть пол — у нее будет мальчик.

Перед тем, как сообщить пол, женщина просит предоплату перечислением на карту. Затем высылаем ей все данные и ждем. Ждать велено час, но на самом деле времени проходит больше. Наконец, мы получаем долгожданный ответ: «Мальчик, поздравляю».

Каким образом происходит определение пола будущего малыша по интернету, женщина рассказать отказалась, как и общаться с журналистами.