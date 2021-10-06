Разработка началась в Сан-Франциско, когда студенты Кевин Систром и Майкл Кригер решили переориентировать свой проект Burbn на мобильные фотографии.

В сентябре 2011 года была выпущена версия 2.0, где появились живые фильтры, мгновенное изменение наклона, фотографии высокого разрешения, опциональные границы, поворот одним кликом и обновленная иконка.

В апреле 2012 года была выпущена версия для Android, которую за сутки скачали более 1 млн раз.

9 апреля 2012 года Facebook объявил о покупке Instagram за 1 млрд 💲.

В июне 2013 года Instagram анонсировал возможность записи видео в 15 сек, а в марте 2016-го —увеличил продолжительность в 4 раза.

К декабрю 2010 года у Instagram был 1 милн пользователей, к концу февраля 2013 года — 100 млн. На 2020 год число пользователей составило 1,1 млрд. человек.

Недавнее временное падение Инсты, показало, насколько многие из нас зависимы от данной соцсети.