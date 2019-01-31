Три морозных дня и ночи ожидают жителей Шымкента. В начале февраля зима напомнит о себе не долгим, но внушительным похолоданием.

Последние дни в Шымкенте были довольно-таки теплые для зимы. Иногда температура воздуха поднималась до + 16. Но через 5 дней ситуация резко изменится. Синоптики прогнозируют морозы в ночные часы до -14 градусов! Похолодание придет в Шымкент в ночь с 5 на 6 февраля. Большие минусы продержатся дня четыре, после чего будет вновь потепление. Вторую волну холода шымкентцы почувствуют в середине февраля.

Сотрудники ЧС рекомендуют местным жителям не пользоваться самодельными неисправными электроприборами, не оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы и затопленные печи. Кроме того, не нужно включать для обогрева газовые плиты.

В целях предотвращения чрезвычайных ситуации работники Енбекшинского районного акимата вместе со специалистом отдела ЧС проводят среди населения разъяснительную работу, раздают памятки. В них, кроме полезной информации о страшных последствиях угарного газа, прописаны правила пожарной безопасности с указанием номеров экстренных служб.