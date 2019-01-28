Выплаты депозитов ликвидированного Банка Астана, как и обещали власти, начал Евразийский банк.

Уже в субботу 26-го января первые клиенты получили свои накопления. Выдача депозитов продолжится до 26 июля этого года. Всего по всей республике будет выплачено 37 с половиной млрд тенге 275 тысячам вкладчиков.

Субботним утром в Шымкенте в областных отделениях Евразийского Банка было необычно многолюдно. Уже с восьми часов утра сюда шли посетители. Большинство из них клиенты ликвидированного по решению суда Банка Астана. Проблем с выдачей денег не было. Процесс возвращения депозитов шёл спокойно, без суеты. Чтобы получить деньги достаточно было предъвить удостоверение. Остальное дело техники, точнее компьютерной программы, где отражена вся информация о клиенте.

— Вы деньги получали ? — Да. — И как проблем не было? — Нет всё прошло замечательно и быстро. Единственное неприятный осадок остался от самого банка Астана. А так спасибо всё прошло хорошо.

— Вы деньги получали? -Да всё было оперативно быстро.

— А какие документы показали?

— Только удостоверение личности.

— И быстро деньги выдали? —

Буквально 20 или тридцать минут и я деньги все получил.

Всего за три часа первого дня выплат во всех областных отделениях Евразийского банка свои накопления получили около трёхсот бывших клиентов Банка Астана. Вернуть депозиты можно несколькими способами объясняют сотрудники Евразийского банка. Всего их пять.

Нурбол Нускабеков, директор филиала АО «Евразийский Банк»: «В первую очередь можно получить наличными деньгами. Второй способ — это открыть депозит в нашем банке новый депозит. Третий способ — положить на текущий счёт в нашем банке и отправить на карточный счет — это четвертый способ. И пятый — если клиент хочет свои деньги отправить на счёт в какой нибудь другой банк — мы отправляем».

Выдаваться депозиты клиентам банка Астаны будут до 26-го июля этого года. Специально для них Евразийский банк продлил рабочий день. Обслуживать вкладиков в рабочие дни будут с девяти утра до девяти вечера.

Данияр Худайбергенов