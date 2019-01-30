С 26 января Евразийский Банк начал приём заявлений на получение вкладов клиентов ликвидированного «Банка Астаны». Выдача депозитов началась 28 января.

Об этом сообщили сотрудники Южно-Казахстанского филиала Национального банка Казахстана. Возмещение будет выплачиваться из средств Казахстанского фонда гарантированния вкладов в пределах суммы депозита с учётом накопленного вознаграждения.

Принимают заявления и выплачивают возмещение вкладов все 126 отделений Евразийского банка, расположенные на территории республики. Вклады будут возвращаться в течение 6 месяцев с 26 января по 26 июля этого года.

Абылгазы Калназаров, начальник отдела ЮКФ «Национальный Банк казахстана:» К Евразийскому банку можно подойти с удостоверением личности. И никакиих предудущих договоров не надо. Также фондом гарантируется возврат вкладов до 10 миллионов в национальной валюте и до 5 миллионов в инстранной валюте. Курс будет рыночным по состоянию на 9 января этого года».

Те вкладчики, на чьих счетах были суммы свыше 10 миллионов тенге, получат депозиты по решению ликвидационной комиссии в порядке очерёдности и согласно правилам, утверждённым Национальным банком.

Напомним, что 9 января вступило в силу решение суда о принудительной ликвидации «Банка Астаны». На момент ликвидации число его вкладчиков достигало 275 тысяч человек. Для выплаты вкладов предусмотрена сумма в 37,5 миллиардов тенге. Банком-агентом было выбрано Акционерное Общество «Евразийский банк», так как оно является наиболее устойчивым финансовым учреждением с разветвлённой сетью филиалов.

» Если по нашему городу Шымкенту и области возьмем, то он у нас имеет в городе несколько отделений, а так же есть его филиалы в городах Туркестан, Сарыагаш, Сайрамском и в Махтааральском районах», — отметил Абылгазы Калназаров.

Вклады можно получить как наличными деньгами так и безналичным расчётом. Приём заявлений начался уже 26 января и продолжится 26 июля во всех отделениях Евразийского банка. Закончится приём заявлений 26 июля этого года. Те, кто не успеют вернуть вклады в течении этого срока, должны будут обратиться непосредственно в Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

Данияр Худайбергенов