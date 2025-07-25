Долг по кредиту? Решайте напрямую с банком!

Как урегулировать кредит без переплаты посредникам

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Оксана Беспалова
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Колл-центр
Фото: Depositphotos

В последнее время казахстанцам всё чаще предлагают платные услуги по реструктуризации кредитов. Под видом «помощников» выступают посредники, которые обещают уладить вопросы с долгами за вознаграждение.

Они уверяют, что без их участия банки якобы игнорируют обращения клиентов. На деле их услуги не нужны и лишь усугубляют ваше положение. Заявления граждан на урегулирование задолженности, рассматриваются банками на законодательном уровне.

Кайрат Турлыбаев, управляющий директор блока взыскания задолженности Евразийского банка, поясняет: «Подача заявления на реструктуризацию не требует участия третьих лиц. Банк рассматривает каждое поступившее заявление от клиента. Мы понимаем, что даже самые дисциплинированные заёмщики могут столкнуться с временными трудностями. В таких случаях мы всегда открыты к диалогу и стараемся найти оптимальное решение: дать отсрочку платежей, изменить график выплат или снизить сумму ежемесячного платежа».

Как подать заявление на реструктуризацию кредита в Евразийском банке?

Шаг 1. Напишите заявление

Опишите, почему вам временно сложно вносить платежи. Это поможет менеджеру банка подобрать подходящий для вас вариант урегулирования задолженности. Укажите номер кредитного договора, сумму и срок кредита.

Шаг 2. Подготовьте документы

К заявлению нужно приложить:

  • копию удостоверения личности,
  • документы, подтверждающие сложившуюся ситуацию (справка о доходах, увольнении, медицинские заключения, свидетельство о рождении ребёнка и тд.).

Шаг 3. Направьте заявление

Подать документы можно:

  • по email: contactcenter@eubank.kz,
  • либо через ближайшее отделение банка.

Шаг 4. Ожидайте ответ

Банк рассмотрит обращение в сроки установленные в Законе Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» в течение 15 рабочих дней.

Если возникнут вопросы, свяжитесь с контакт-центром банка:

  • +7 (771) 000-77-22
  • +7 (700) 000-77-22
  • +7 (702) 010-77-22

Финансовые трудности могут возникнуть у каждого, и важно знать, что есть пути решения. Главное — не откладывать обращения в банк и действовать своевременно. А сохранять устойчивость в непредвиденных ситуациях помогут пять простых финансовых привычек:

  1. Копите на «чёрный день» — даже понемногу

Старайтесь откладывать хотя бы небольшой процент от дохода на депозит. Регулярные накопления — это ваша финансовая подушка, которая поможет пережить сложный период без лишних стрессов.

  1. Погашайте досрочно, когда есть возможность

Иногда даже 5–10 тысяч тенге сверх ежемесячного взноса заметно снижают переплату по кредиту и приближают вас к полному расчёту.

  1. Не торопитесь с новыми кредитами

Если старый кредит ещё не закрыт — лучше повременить. Чем меньше долгов одновременно, тем легче управлять семейным бюджетом.

  1. Заложите запас в свой план

Попробуйте откладывать хотя бы 10% дохода на «вдруг что». Такой запас поможет не сбиться с графика, даже если что-то пойдёт не по плану.

  1. Следите за изменениями в доходах и старайтесь заранее реагировать

Если ожидаете, что доход может снизиться (смена работы, сезонные колебания), пересмотрите свои расходы, начните откладывать и искать дополнительные источники заработка. Это поможет подготовиться к сложным периодам без просрочек.

Урегулирование задолженности – это не страшно и доступно каждому напрямую с банком. Не дайте себя обмануть посредникам! Следуйте простым шагам, будьте честны и предоставьте документы – банк заинтересован найти с вами взаимовыгодное решение.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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