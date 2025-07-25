Долг по кредиту? Решайте напрямую с банком!

В последнее время казахстанцам всё чаще предлагают платные услуги по реструктуризации кредитов. Под видом «помощников» выступают посредники, которые обещают уладить вопросы с долгами за вознаграждение.

Они уверяют, что без их участия банки якобы игнорируют обращения клиентов. На деле их услуги не нужны и лишь усугубляют ваше положение. Заявления граждан на урегулирование задолженности, рассматриваются банками на законодательном уровне.

Кайрат Турлыбаев, управляющий директор блока взыскания задолженности Евразийского банка, поясняет: «Подача заявления на реструктуризацию не требует участия третьих лиц. Банк рассматривает каждое поступившее заявление от клиента. Мы понимаем, что даже самые дисциплинированные заёмщики могут столкнуться с временными трудностями. В таких случаях мы всегда открыты к диалогу и стараемся найти оптимальное решение: дать отсрочку платежей, изменить график выплат или снизить сумму ежемесячного платежа».

Как подать заявление на реструктуризацию кредита в Евразийском банке?

Шаг 1. Напишите заявление

Опишите, почему вам временно сложно вносить платежи. Это поможет менеджеру банка подобрать подходящий для вас вариант урегулирования задолженности. Укажите номер кредитного договора, сумму и срок кредита.

Шаг 2. Подготовьте документы

К заявлению нужно приложить:

копию удостоверения личности,

документы, подтверждающие сложившуюся ситуацию (справка о доходах, увольнении, медицинские заключения, свидетельство о рождении ребёнка и тд.).

Шаг 3. Направьте заявление

Подать документы можно:

по email: contactcenter@eubank.kz,

либо через ближайшее отделение банка.

Шаг 4. Ожидайте ответ

Банк рассмотрит обращение в сроки установленные в Законе Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» в течение 15 рабочих дней.

Если возникнут вопросы, свяжитесь с контакт-центром банка:

+7 (771) 000-77-22

+7 (700) 000-77-22

+7 (702) 010-77-22

Финансовые трудности могут возникнуть у каждого, и важно знать, что есть пути решения. Главное — не откладывать обращения в банк и действовать своевременно. А сохранять устойчивость в непредвиденных ситуациях помогут пять простых финансовых привычек:

Копите на «чёрный день» — даже понемногу

Старайтесь откладывать хотя бы небольшой процент от дохода на депозит. Регулярные накопления — это ваша финансовая подушка, которая поможет пережить сложный период без лишних стрессов.

Погашайте досрочно, когда есть возможность

Иногда даже 5–10 тысяч тенге сверх ежемесячного взноса заметно снижают переплату по кредиту и приближают вас к полному расчёту.

Не торопитесь с новыми кредитами

Если старый кредит ещё не закрыт — лучше повременить. Чем меньше долгов одновременно, тем легче управлять семейным бюджетом.

Заложите запас в свой план

Попробуйте откладывать хотя бы 10% дохода на «вдруг что». Такой запас поможет не сбиться с графика, даже если что-то пойдёт не по плану.

Следите за изменениями в доходах и старайтесь заранее реагировать

Если ожидаете, что доход может снизиться (смена работы, сезонные колебания), пересмотрите свои расходы, начните откладывать и искать дополнительные источники заработка. Это поможет подготовиться к сложным периодам без просрочек.

Урегулирование задолженности – это не страшно и доступно каждому напрямую с банком. Не дайте себя обмануть посредникам! Следуйте простым шагам, будьте честны и предоставьте документы – банк заинтересован найти с вами взаимовыгодное решение.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.