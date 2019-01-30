Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил строго следить за соблюдением трудового законодательства, передает Tengrinews.kz.

Глава государства сообщил, что Генеральной прокуратурой выявлено 37 тысяч нарушений трудовых прав работников. «Это и долги по заработной плате, нужно постоянно следить, и нарушение безопасности условий труда. Работодатель должен за это отвечать. Неправильный расчет заработной платы, невыплаты надбавок за вредные условия, дискриминация прав наших граждан на иностранных предприятиях. Все это лежащее на поверхности безобразие. Как хотят, так и нарушают. Нельзя это позволять. Акимы, куда смотрите? Это же ваша работа. Везде есть прокуратура, есть суд. Это и Асанова (Жакип Асанов — председатель Верховного суда), и Кожамжарова (Кайрат Кожамжаров — генеральный прокурор) касается. Не давать спуска по этим делам», — сказал Президент на расширенном заседании правительства.

Назарбаев поручил держать вопрос о трудовых отношениях на строгом контроле. «Они (работодатели. — Прим.) заключили контракт, обязаны платить, защищать, почему не делают. Этот вопрос держать на строгом контроле. И надо наказывать по закону», — добавил Глава государства. Большая встреча с участием Главы государства проходила в Доме правительства. В заседании участвовали спикеры Сената и Мажилиса, премьер-министр, государственный секретарь, руководитель Администрации Президента, члены правительства, акимы городов и областей, руководители центральных госорганов.