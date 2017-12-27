В акимате ЮКО рассмотрели вопросы соблюдения трудового законодательства

В зале заседаний акимата Южно-Казахстанской области состоялось селекторное заседание, где по итогам года были рассмотрены вопросы исполнения бюджета, профилактики чрезвычайных ситуаций, а также соблюдение трудового законодательства.

В ходе заседания руководитель областного управления по инспекции труда А. Мамытбеков выступил с докладом о проделанной работе за 11 месяцев текущего года. По его словам, в целях контроля на предмет соблюдения трудового законодательства Республики Казахстан на предприятиях и в учреждениях области в целом проведено 959 проверок, в том числе в 491 государственном учреждении.

«В ходе проведенных проверок выявлено 1187 правонарушений. Из выявленных нарушений устранены или приведены в соответствие требованиям трудового законодательства 1104 нарушений», — сказал руководитель управления.

Наряду с этим, докладчик отметил, что государственные инспекторы труда играют значительную роль в профилактике социальных споров и нарушений трудовых прав работников благодаря своевременному рассмотрению заявлений и писем, поступающих со стороны граждан и государственных учреждений.

За данный период управлением рассмотрено 2186 заявлений и писем от граждан и учреждений, ответы на которые были предоставлены в срок, установленный законодательством.

Заслушав внимательно руководителя управления аким области Жансеит Туймебаев отметил о необходимости контроля за соблюдением трудового законодательства в каждом учреждении, а также обратить особое внимание вопросам обеспечения охраны труда.

Кроме того, на заседании с докладом о проведенной работе по предупреждению отравления угарным газом, выступил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям ЮКО Нурболат Дербисов.

По его словам, в результате проделанной работы по профилактике пожаров и отравления угарным газом в области снизилось количество чрезвычайных ситуаций. В частности, по сравнению с прошлым годом количество отравившихся газом снизилось на 4 процента, умерших на 35 процентов, пострадавших на 29 процентов.

Наряду с этим, с докладом об исполнении бюджета области выступил руководитель областного управления финансов Абдрахман Тасыбаев.

Подводя итоги заседания, глава области поручил акимам районов и городов создать рабочую группу по предупреждению чрезвычайных ситуаций, провести исследования по эксплуатации газовых установок, а также провести разъяснительную работу и завершить все соответствующие работы, направленных на полное освоение бюджетных средств до конца года.

Пресс-служба акима ЮКО