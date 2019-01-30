Жительница Туркестана не может простить парня за предательство. Ее жених накануне свадьбы переспал с ее лучшей подругой и теперь та беременна. Об этом стало известно перед «кыз узату», пишет NUR.KZ. Девушка решила поделиться своей историей.

Девушка по имени Айзере (здесь и далее имена изменены — прим. ред.) познакомилась со своим возлюбленным, будучи еще студенткой.

«Высокий, симпатичный парень, мечта любой девушки. Но он обратил внимание именно на меня и начал за мной ухаживать. Перед окончанием учебы я приняла его предложение и мы начали встречаться. Мы виделись каждый день, у нас была настоящая любовь», — начала свой рассказ Айзере.

После окончания учебы Айзере и Бахытжан поехали отдыхать в Шымкент, где парень предложил возлюбленной стать его женой.

«Когда мы были в Шымкенте, Бахытжан сделал мне предложение. Конечно же, я с радостью согласилась. Ведь я тоже мечтала стать его женой и построить семью. Мы сообщили родителям радостную весть. Родители знали о наших отношениях. Мы начали подготовку к свадьбе. Будущие сваты познакомились и назначили день свадьбы», — рассказывает Айзере.

Айзере сообщила своей лучшей подруге Жадыре, что она будет подружкой невесты. Подруги с нетерпением ждали день свадьбы. Жадыра хорошо знала и самого жениха. И, как выяснилось позже, они тайно встречались.

«У нас с Бахытжаном не было близких отношений. Мы мечтали о первой брачной ночи. Когда до свадьбы оставался всего месяц, Жадыра пропала куда-то. На звонки не отвечала. Когда я спрашивала о ней у Бахытжана, он сразу менялся в лице.

Вся правда всплыла наружу как-то неожиданно. Я и представить не могла, что она окажется настолько горькой», — говорит Айзере, рассказывая, как узнала о беременности близкой подруги.

«Жадыра отправила мне сообщение. В нем говорилось, что она забеременела от своего возлюбленного. Я была очень удивлена, потому что у нее не было парня. Мне стало любопытно, кто этот тайный мужчина.

Когда я начала расспрашивать, она сообщила, что отцом ее будущего ребенка является мой Бахытжан. Эта новость повергла меня в шок. Я не знала, что сказать.

Жадыра звонила мне и много раз просила прощения. Но я не желала ее выслушивать. Мне было очень тяжело. Никогда не думала, что самые близкие мне люди совершат такое предательство», — говорит Айзере.

В тот день Айзере поговорила с Бахытжаном. Он во всем признался. Рассказал, что когда выходил с одной вечеринки, то встретил Жадыру. Он был немного пьян и они переспали.

«Я не могу прямо смотреть в глаза своим родителям. Все друзья пытались подбадривать меня. Немало денег ушло на подготовку к свадьбе. Даже думать об этом не хочу. Я не смогла простить Бахытжана, сколько бы он ни умолял. Его родители намерены поженить его и Жадыру ради внука. А я не знаю, как быть дальше.

После всего случившегося Бахытжан и Жадыра пришли ко мне на работу. Просили у меня прощения, но я их слушать не хотела. Недавно у них была свадьба. Я не хотела показывать никому свою боль и то, как я плачу по ночам. Меня радовало лишь то, что я смогла сохранить свою невинность», — говорит она.

После всего случившегося Айзере переехала жить в Астану. Она надеется, что новая работа и новые знакомства помогут ей быстрее забыть пережитую боль.