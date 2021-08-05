В Сайрамском районе Туркестанской области мониторинговая группа разогнала свадьбу, которая гуляла в 7 утра.

Выявить нарушителей удалось благодаря дрону, который теперь на службе у мониторинговых групп, передает elitar.kz.

Как только члены мониторинговой группы подошли к дому, где проводился той, гости кинулись врассыпную.

Чиновники призывают жителей не нарушать постановления санврача и не проводить тои, поскольку это вдвойне бьет по бюджету жителей – помимо трат на свадьбу, организаторам придется выплатить штраф.