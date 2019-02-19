Астрономическое явление – суперлуние – смогут наблюдать все казахстанцы вечером 19 февраля, сообщает телеканал КТК.

Суперлуние 19 февраля астрономы называют самым большим в этом году. В этот день естественный спутник максимально приближается к Земле – на 356 761 км.

«Это будет у нас 19 февраля в 21:53 по алматинскому времени. Даже через бинокль вы увидите кратеры. Лучше всего смотреть на край Луны, потому что, говорят некоторые астрономы, Луна в это время, как блин, плоская, рельефа не видно. Но по краям или ближе к краю всё равно кратер будет видно, в бинокль более-менее нормально», – рассказала заведующая лабораторией физики звёзд и туманностей института им. В. Фесенкова Любовь Шестакова.

СуперЛуна появляется, когда полнолуние или новолуние совпадают с перигеем – моментом наибольшего сближения Земли и её естественного спутника. Увидеть это необычное астрономическое явление смогут все, если не помешает облачная погода, отмечает КТК.