27 апреля Луна приблизится к Земле максимально близко и поэтому будет выглядеть огромной и отливать красным или розовым светом.

Во вторник, 27 апреля 2021 года, наступит полнолуние.

В этот день спутник Земли будет находиться в перигее – точке максимального приближения к нашей планете.

А значит, это будет суперлуние: спутник Земли будет выглядеть очень большим и отливать розовым или красным светом.

Поэтому эту луну называют розовой или красной, пишет cheltv.ru.

Астрологи считают суперлуние неподходящим временем для новых дел.