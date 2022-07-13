Сегодня ночью можно увидеть Суперлуну

13 июля казахстанцы смогут наблюдать самое большое суперлуние в 2022 году.

Суперлуние — явление, которое происходит при совпадении полнолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли (расстояние — ближе чем 362 тысячи километров).

Благодаря данному явлению с планеты можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно.

Луна подойдет к Земле на 357 263 километра и окажется на минимальном расстоянии в 2022 году. Видимый диаметр Луны — 33 минуты 27 секунд. Полнолуние наступит 13 июля в 18.38 часов по столичному времени.

«Полная Луна появится над горизонтом после 21 часа (после 18.00 часов по времени Нур-Султана) и после достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь, до восхода Солнца Суперлуна будет сиять в созвездии Стрельца. На небосводе при ясной погоде восточнее можно увидеть две планеты, которые сопровождают Суперлуну: это Сатурн и еще немного левее (восточнее) яркий Юпитер», — сообщает планетарий.

Совпадения перигея (явление, когда Луна подходит близко к Земле) и полнолуния бывают каждый год, но близкие совпадения (менее девяти часов между двумя явлениями) бывают довольно редко, отмечают в Московском планетарии.