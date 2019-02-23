Поездка на такси обошлась гостье Алматы в 23 тыс тенге. Пояснения от компании AportTaxi, что получила пассажирка, не заставили себя долго ждать. И вот, что выяснилось.

«Увы, нередко алматинцы и гости нашего города сталкиваются с нечистоплотными в работе таксистами-частниками.

В связи с появившимся на днях постом о том, что водитель якобы официального партнера Международного аэропорта Алматы — компании AportTaxi довез пассажирку в центр города за несусветную сумму — 23 000 тенге и выдал при этом чек на 17,5 тысяч тенге, считаем необходимым заявить следующее, сообщил на своей странице в Фейсбуке Международный аэропорт Алматы.

AportTaxi действительно является официальным партнером аэропорта Алматы: на все машины, работающие в аэропорту, нанесен фирменный логотип и номера телефонов, на парковке у терминала для них отведены специальные отмеченные логотипом компании места. И, конечно, все пассажиры AportTaxi получают квитанцию об оплате.

Мы провели внутренне расследование по этому случаю: квитанция на видео – ксерокопия с оригинала, проще говоря, подделка, с помощью которой водитель решил, видимо, облегчить себе поиск клиентов.

Оригинальная квитанция AportTaxi– светло-салатного цвета (на фото). Нашли мы и этого водителя, выяснилось, что сотрудником AportTaxi он не является. Частник рассказал, что когда его пассажирка предложила рассчитаться российскими рублями, не стал отказываться.

Знал ли он, что за поездку из аэропорта в центр города брать такую сумму по курсу в тенге просто неприлично, неизвестно. Но пообещал вернуть женщине то, что она переплатила…

Уважаемые пассажиры!

Чтобы избежать подобных случаев, рекомендуем не пользоваться услугами «частников», заказать машину можно у фирменных стоек на выходе из залов прилета международных и внутренних рейсов, а гостям из-за рубежа перед поездкой в Казахстан все-таки нелишне будет изучить курс валют и примерные тарифы на такси.