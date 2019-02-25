Полицейские г. Туркестана задержали женщину, подозреваемую в более 30 фактах мошенничества.

В Управление полиции г. Туркестана обратились местные жители о том, что стали жертвами мошенницы, которая обманным путем завладела их деньгами.

Так, одна из потерпевших сообщила, что некая женщина под предлогом оказания помощи в получении субсидий, выманила у нее 40 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УП г. Туркестана задержали подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась жительница г. Туркестана, которая обманом выманивала деньги у доверчивых граждан, обещая помощь в получении денег по госпрограмме. Следствием установлена причастность молодой женщины к свыше 30 фактам мошенничества на общую сумму более миллиона тенге.

В настоящее время по фактам мошенничества проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняется причастность подозреваемой и к другим аналогичным фактам преступления.

В свою очередь, чтобы не стать жертвой аферистов, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть внимательными и не доверять малознакомым лицам. Не стоит также доверчиво относиться к разным уловкам аферистов, предлагающих помощь в получении жилья, кредита и других сомнительных услуг.

Если же вы стали жертвой или свидетелем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону «102».