На отчетных встречах акимы обычно рассказывают об успехах и достижениях своего региона. Выступление Жансеита Туймебаева не было исключением, но глава Туркестанской области признался: 2018 год был нелегким.

Переезд областного центра из Шымкента в Туркестан доставил немало хлопот. Но это только пошло на пользу регионам, — сказал Туймебаев. Увеличились сумма инвестиций в Туркестанскую область, бизнесмены видят в регионе большие перспективы.

-В основном интересен всем туризм и промышленность. Инвесторы хотят работать, у нас территория благоприятная. Мы планируем в этом году начать строительство ТРЦ, музея и многих других проектов. 40 инвесторов из разных стран тоже изъявили желание вкладывать в регион, а это дополнительные рабочие места и экономическое развитие, — подчеркнул глава региона.

Одна из главных отраслей в Туркестанской области остается сельское хозяйство. Юг Казахстана поставляет стране мясо, овощи и фрукты. Как сообщил аким региона, в прошлом году значительно выросла доля экспорта этих продуктов.

— По сравнению с прошлым годом показатели радуют. Мы знаем, что есть проблемы, но они решаемы. В 2018 году выделены значимые сумму на развитие сельского хозяйства. К примеру, Казахстан вывел на экспорт почти 10 тыс тонн мяса, ровно 54 процента с юга, поделился достижениями Ж. Туймебаев.

Чаще всего жители в районах жалуются на плохие дороги и отсутствие питьевой воды. Аким объяснил, что работа в этом направлении идет, надо только набраться терпения. По его словам, почти 72 процента работы по строительству дорог уже выполнены, на водоснабжение районов из бюджета выделены 11 млрд тенге.

— В Тюлькубасском районе и Толебийском практически везде провели газ, такого раньше не было. Еще 22 населенных пункта будут газифицированы. В Сарыагаше будет новая электростанция. Область развивается быстрыми темпами, нужно уметь ждать, — призывает туркестанцев аким региона.

После выступления акима жители области задавали волнующие их вопросы. Диалог с населением Туймебаев вел и по онлайн-трансляции. Люди просили у главы региона дополнительные медпункты и жаловались на нехватку больниц.

— Шымкент — не другая страна. Каждый может лечиться в областной клинической больнице, здесь нет ничего такого. Но, в будущем и мы планируем строительство новой больницы в Туркестане. Так что думаю это все решаемо, — ответил аким.

В завершении аким области напомнил, что в этом году будет проводится большая работа с молодежью, будет сделан упор на строительство многоэтажных домов и привлечение инвестиций в регион.