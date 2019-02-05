Аким Байдибекского района Бахытбек Танагозов провел встречу с директором по международным связям иранской компании «Farаdid Meehan» Абдолрезой Шохуд Талабом.

В ней принял участие и председатель Совета акционеров ТОО «Source Invest Company» О.Ботбай.

Во время встречи глава района выразил намерение тесно сотрудничать с иностранными инвесторами. В свою очередь Абдолреза Шохуд выразил готовность строить в районе завод по производству кирпичей стоимостью $10 млн.

В результате двухсторонней встречи между акиматом Байдибекского района, иранской компанией «Farаdid Meehan» и СПК «Туркестан» был подписан меморандум, согласно которому на территории индустриальной зоны в сельском округе Боралдай Байдибекского района начнется строительство кирпичного завода.

Инвесторы намерены выпускать семь видов кирпичей. Здесь будет занято более 200 человек. В месяц предприятие будет выпускать 4-5 млн. кирпичей, в год – до 70 млн. Иранские предприниматели вложат в это дело дополнительные $10 млн. и построят 200 коттеджей.