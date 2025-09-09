В Ордабасы запущен автоматизированный кирпичный завод

Инвестиционный проект стоимостью 2,3 миллиарда тенге реализован в Ордабасинском районе за счет частных вложений. В селе Ыкыластемир открылся современный автоматизированный кирпичный завод. На предприятии создано 120 новых рабочих мест.

Завод построен всего за четыре месяца и уже выпускает пробные партии продукции. Его производственная мощность составляет 90 миллионов кирпичей в год.

Производственный процесс полностью автоматизирован, используется новейшая китайская технология и современная мобильная туннельная печь. Важно, что предприятие экологически безопасно: для обжига применяется природный газ, что снижает уровень вредных выбросов.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Сегодня мы стали свидетелями открытия современного и инновационного кирпичного завода. Это не просто производственный объект, а результат нашей совместной работы и стратегических планов. Предприятие внесет вклад в развитие малого и среднего бизнеса, увеличит налоговые поступления и укрепит местный бюджет. Уверен, завод станет важным стимулом для строительной отрасли региона».

Новый завод расположен на площади 3 гектара. Здесь создано 120 рабочих мест. Продукция предприятия позволит снизить зависимость от импортных стройматериалов и укрепить позиции отечественного производителя.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил важность поддержки отечественных производителей. В этом направлении в Туркестанской области ведется системная работа. Администрация региона и дальше будет оказывать всестороннюю поддержку подобным проектам».

Запуск нового кирпичного завода стал важным шагом в развитии строительной отрасли региона и создании новых рабочих мест для жителей области.