Руководитель управления здравоохранения Туркестанской области Мукан Егизбаев провел пресс — конференцию о проделанной работе за 2018 год и рассказал о грядущих планах.

По последним данным в Туркестанской области проживает около 2 миллионов человек.

Медицинскую помощь населению оказывают 30 больничных организаций, санаториев и станций скорой медицинской помощи

В течение 2018 года количество обратившихся в ПМСП по Туркестанской области составило 8 739 991 человек. Общее количество участков ПМСП -1119, в том числе 783 участков врачей общей практики, 127 терапевтических, 209 педиатрических участков.

Продолжается внедрение и развитие стационарозамещающих технологий: количество коек в организациях ПМСП с дневным стационаром увеличилось с 1494 до 1584. Количество пролеченных больных в дневных стационарах больничных организаций 59 321.

В 2018 году в городе Кентау и Сайрамском и Сарыагашском районах открылись три инсультных центра, за счет областного центра все центры оснащены компьютерными томографоми на сумму 1 млрд тенге.

Для улучшения качества клинико-диагностических лабораторных услуг, рационального использования оборудования и изделий медицинского назначения, кадрового потенциала централизованы лаборатории поликлиник и больниц в городах Ленгер и Кентау.

Установлена компьютерная роботизированная нейрохирургическая система и используется для лечения заболеваний нервной системы в позвоночнике. Впервые в Казахстане был открыт Центр Витилиго и внедрен новый хирургический метод его лечения.

На материально-техническое оснащение медицинских организаций в 2018 году выделено 8,1 млрд.тенге, выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

За счет средств областного бюджета установлено 62 модульных медицинских пунктов на сумму 1,8 млрд.тенге (2017г. – 20 медпунктов).

В 2019 году планируется установить 43 медпункта, что позволило бы полностью удовлетворить потребности населения области в медицинских пунктах.

В рамках государственно-частного партнерства планируется ведение строительства Туркестанской городской поликлиники, областной многопрофильной больницы на 610 коек, областного противотуберкулезного диспансера, областного онкологического диспансера и реконструкция и эксплуатация областной станции скорой медицинской помощи в г.Туркестан.

Расширяется перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, осуществляемые в областной клинической больнице. В 2013 году проведено 26 высокотехнологичных операций, в 2017 году – 1001, в 2018 году — 1123 операций по 41 технологиям.

В качестве модернизации службы скорой медицинской помощи внедрена автоматизированная система скорой медицинской помощи «Көмек». Все машины скорой медицинской помощи оснащены GPS-навигацией.

В настоящее время ведется строительство 6 новых поликлиник: в пос. Атакент, Мырзакент, Аксукент, гг. Кентау, Жетысай, Шардара.

В 2017-2018 годах медицинские работники, прибывшие в районы, обеспечены жильем.