В Областной клинической больнице почтили память Мукана Егизбаева

В этом году Мукану Егизбаеву — известному академику, доктору медицинских наук, руководителю управления здравоохранения Южно-Казахстанской и Туркестанской областей исполнилось бы 60 лет.

Сегодня коллеги вспоминают его достижения и неоценимый вклад в медицину.

«Академик Егизбаев сделал очень много не только для Туркестанской области, но и для Шымкента. Ввел новые методы лечения, новые операции. Тяжело говорить о человеке в прошедшем времени уже 2,5 года как его нет с нами, но его дело и задачи живут, и мы дальше это продолжаем и внедряем»,— сказал Марат Пашимов, руководитель управления общественного здоровья Туркестанской области.

В честь Мукана Егизбаева в «Областной клинической больнице» проходят мультидисциплинарные мастер-классы, с участием высококвалифицированных специалистов из Казахстана, России, Турции, Узбекистана и Германии. Специалисты обмениваются с коллегами ценным опытом в проведении высококлассных операций, чтобы в дальнейшем пациенты Шымкента и Туркестанской области могли получать необходимую помощь, не выезжая в соседние города и страны.

«Мы сегодня будем проводить новые технологии для врачей. Я очень рад тому, что здесь присутствуют наши гости из дальнего и ближнего зарубежья. Хочу отметить, что мы вчера уже начали мастер-класс с профессором из Турции и с коллегами из Узбекистана, здесь созданы все условия для проведения операций»,— сказал Орал Оспанов, хирург, доктор медицинских наук.

Для мотивации специалистов до 45 лет был объявлен конкурс. Лучших врачей региона, за внедрение новых методов лечения, уникальных операций и научных открытий, награждают дипломами, памятными подарками и денежными премиями имени Мукана Егизбаева — от двухсот тысяч до миллиона тенге.

Мирзакарим Алчинбаев, доктор медицинских наук, академик НАН РК, профессор, президент казахстанской ассоциации урологов:

«Здесь несколько номинаций мы сделали. За первые места две премии, за вторые две премии, за третье тоже две премии, гран-при и я свою премию вручу со своего кармана. К счастью, подключились и мои близкие друзья и друзья Мукана Егизбаева».

«Я выражаю благодарность за признание и участие в данном конкурсе, очень рада получить награду. Безусловно — это не только моя награда, но и нашей областной детской больницы под руководством Гаухар Сыпартаевны. Буду продолжать расти, развиваться как того, всегда хотел великий организатор Егизбаев Мукан Кенесбекович»,— делиться Виктория Ким, детский эндокринолог «Областной детской больницы» Туркестанской области.

Гран-при в размере одного миллиона тенге вручают Алмату Байсалову за внедрение высокотехнологичных операций новорожденных.

Алмат Байсалов, заместитель руководителя по лечебной работе «Областной детской больницы» Туркестанской области:

«Мукан Кенесбекович человек с большой буквы. Он возглавлял областную детскую больницу в это время, он внедрил много инноваций , высоких технологий в медицине, обучил много врачей и этот сегодняшний конкурс — мотивация и стимул для других врачей. Всем плодотворной работы и развития».

Врач от Бога — так Мукана Егизбаева называли благодарные пациенты. Каждый год, лучшие молодые специалисты будут награждаться премиями в его честь.