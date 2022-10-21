В память о коллеге, враче, академике…

В Туркестанской области отмечают 60-летие академика Егизбаева Мукана Кенесбековича.

23 октября 2022 года исполнилось бы 60 лет академику Академии клинической и функциональной медицины, доктору медицинских наук, руководителю управления здравоохранения Южно-Казахстанской и Туркестанской областей, почетному гражданину г. Шымкента и Сайрамского района, депутату областного маслихата Егизбаеву Мукан Кенесбековичу. Больше двух лет его уже нет с нами…

Управлением здравоохранения Туркестанской области для жителей Туркестанской области и города Шымкента 21-22 октября 2022 года организован ряд мероприятий, посвященных 60-летию академика Егизбаева М. К.

21 октября 2022 года во всех центральных городских и районных поликлиниках Туркестанской области, а также в консультативно-диагностической поликлинике областной клинической больницы, областной детской больнице, областном дерматовенерологическом диспансере, областной офтальмологической больнице пройдут дни открытых дверей с участием главных внештатных специалистов управления общественного здоровья Туркестанской области.

21-22 октября 2022 года в областной клинической больнице, областной клинической детской больнице, Сайрамской центральной районной больнице и областном дерматовенерологическом диспансере состоится международный мультидисциплинарный мастер-класс.